الأمانة: نقل مركز تخمين غرب عمان للدائرة الرئيسية بالعبدلي الأحد المقبل

الأمانة: نقل مركز تخمين غرب عمان للدائرة الرئيسية بالعبدلي الأحد المقبل
التاريخ
12/7/2023 2:40:42 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 كانون الأول (بترا)- أعلنت أمانة عمّان الكبرى، أنه سيتم استكمال نقل مركز تخمين غرب عمان الى دائرة التخمين الرئيسية ومقرها مبنى مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وقالت الأمانة في بيان اليوم الخميس، إن معظم خدماتها الخاصة بدائرة التخمين العقاري يتم تقديمها الكترونياً، مشيرة إلى أن ذلك يتماشى مع توجهات الأمانة بدمج مراكز التخمين بدائرة التخمين العقاري في مجمع دوائر الأمانة بالعبدلي.
--(بترا)
ع ع/رق
07/12/2023 12:41:18
MENAFN07122023000117011021ID1107557175
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.