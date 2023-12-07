زراعة بني كنانة: الهطول المطري يبشر بإنتاج متميز للمحاصيل الحقلية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 كانون الأول (بترا)- علا عبيدات - قال مدير مديرية زراعة لواء بني كنانة المهندس أحمد الخصاونة، إن الموسم المطري حتى الان يبشر بالخير، اذ بلغ مجموع كميات الامطار التي هطلت حتى صباح أمس الأربعاء، 145 ملم أي مانسبته 32 بالمئة من المعدل السنوي البالغ 450 ملم، حيث أن كميات الامطار وتوزيعها يبشر بإنتاج متميز للمحاصيل الحقلية.

وأضاف الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، أن لواء بني كنانة يمتاز بإتساع مساحة أراضيه الخصبة، حيث يتكون اللواء من 34 قرية مترامية الأطراف، ما أدى الى التنوع الكبير في زراعة مختلف أنواع الاشجارالمثمرة والمحاصيل الحقلية والخضار والزراعات المحلية.

وأوضح، أن اللواء يشتهر ببساتين أشجار الزيتون حيث تبلغ مساحة الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون حوالي 85 ألف دونم، ويقدر الانتاج السنوي من ثمار الزيتون بحوالي 300 ألف طن، ويوجد في اللواء 21 معصرة زيتون حديثة، حيث يمتاز زيت الزيتون في اللواء بجودة عالية وسمعة مميزة في داخل المملكه وخارجها.

وأكد، أن لواء بني كنانة يشتهر أيضا بمزارع الجوافة، حيث تبلغ مساحة الاراضي المزروعة فيها حوالي 1800دونم، إضافة الى بساتين الرمان بأصنافه المتعددة والفاخرة التي تقدر مساحتها بحوالي 1500 دونم تقريبا، إضافة الى اللوزيات التي تبلغ مساحة الاراضي المزروعة فيها 1500 دونم، وغيرها من المساحات المزروعة بأشجار الحمضيات والعنب ومساحات قليلة جدا تزرع بالموز والفستق الحلبي وشجرة المانجو.

وعن المحاصيل الحقلية أشار الخصاونة، الى أنها ترتكز على زراعة القمح بشكل رئيسي حيث تقدر المساحات التي تزرع به حوالي 5000 دونم إضافة الى حبوب الشعير والبيقية والحمص والسمسم والعدس، التي تزرع جميعها بمساحات متفاوتة، إضافة الى مساحات قليلة من الآراضي تزرع بالخضار مثل الكوسا والقثاء والبصل والباميا والبازيلاء والبندورة والفول والبطاطا.

ودعا الخصاونة جميع المزارعين في لواء بني كنانة، الى البدء بزراعة المحاصيل الحقلية وتأخير زراعة محصول الحمص، منوها بأن مديرية الزراعة في اللواء تضم الكثير من الكفاءات وبخبرات واسعة جميعها تعمل لخدمة المزارعين في كافة المجالات والتخصصات في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

(بترا)

ع ع / أ أ/س س

07/12/2023 12:29:57