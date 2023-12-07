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شهيد فلسطيني بمخيم طولكرم والاحتلال يعتقل 60 بالضفة والقدس

12/7/2023 2:40:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 7 كانون الأول (بترا)- استُشهد مواطن فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة اسابيع في مخيم طولكرم، كما اعتقلت قوات الاحتلال 60 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الفلسطيني عوض تايه محمد عنبر "47 عاما" استُشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في الرابع عشر من شهر تشرين الثاني الماضي، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم.
من جهة اخرى، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم، 60 فلسطينيا من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة من بينهم عمال من غزة، كما اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رام الله.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة في مدن طولكرم والخليل ونابلس وبيت لحم وجنين وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة بزعم أنهم مطلوبون.
--(بترا)
م . ف/ أ أ / س س
07/12/2023 12:19:17

MENAFN07122023000117011021ID1107557173

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