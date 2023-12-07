حوارية توعوية عن مرض سرطان الذكور في إربد

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 7 كانون الأول (بترا) - ضمن فعاليات الحملة التوعية بمرض سرطان الذكور، وتحت شعار"بتبلش بمزحة وتنتهي بخسارة"، نفذت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع قسم الموارد البشرية في محافظة إربد اليوم الخميس، جلسة حوارية توعوية عن مرض سرطان الذكور بحضور مجموعة من الموظفين العاملين في المراكز الصحية والمواطنين المهتمين.

وتحدثت خلال الجلسة ضابط إرتباط المؤسسة في محافظة إربد غادة بكار حول أهم أنواع السرطانات التي تصيب الذكور ومنها سرطان الرئة، القولون، المستقيم، البروستات والمثانة، إضافة الى التعريف بعوامل الخطورة الثابتة والمتغيرة المؤدية للإصابة وهي التدخين، التلوث البيئي، التقدم بالعمر، تناول الطعام الغير الصحي وبخاصة الافراط في تناول اللحوم الحمراء، قلة النشاط البدني وشرب الكحول.

كما تحدثت بكار عن طبيعة الفحوصات التي يمكن إجراؤها للكشف المبكر عن الاصابة بهذه الأنواع من السرطانات ، وعن أهم الأعراض والتي منها وجود دم في البراز، فقدان الوزن، وفقدان الشهية، مشددة على أهمية الإكثار من تناول الألياف والخضروات والفواكه وإعتبارها جزءا أساسيا من غذائنا اليومي لتجنب الكثير من الأمراض.

--(بترا)

ع ع / س س

07/12/2023 12:18:28

