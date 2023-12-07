حوارية توعوية عن مرض سرطان الذكور في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 7 كانون الأول (بترا) - ضمن فعاليات الحملة التوعية بمرض سرطان الذكور، وتحت شعار"بتبلش بمزحة وتنتهي بخسارة"، نفذت مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع قسم الموارد البشرية في محافظة إربد اليوم الخميس، جلسة حوارية توعوية عن مرض سرطان الذكور بحضور مجموعة من الموظفين العاملين في المراكز الصحية والمواطنين المهتمين.
وتحدثت خلال الجلسة ضابط إرتباط المؤسسة في محافظة إربد غادة بكار حول أهم أنواع السرطانات التي تصيب الذكور ومنها سرطان الرئة، القولون، المستقيم، البروستات والمثانة، إضافة الى التعريف بعوامل الخطورة الثابتة والمتغيرة المؤدية للإصابة وهي التدخين، التلوث البيئي، التقدم بالعمر، تناول الطعام الغير الصحي وبخاصة الافراط في تناول اللحوم الحمراء، قلة النشاط البدني وشرب الكحول.
كما تحدثت بكار عن طبيعة الفحوصات التي يمكن إجراؤها للكشف المبكر عن الاصابة بهذه الأنواع من السرطانات ، وعن أهم الأعراض والتي منها وجود دم في البراز، فقدان الوزن، وفقدان الشهية، مشددة على أهمية الإكثار من تناول الألياف والخضروات والفواكه وإعتبارها جزءا أساسيا من غذائنا اليومي لتجنب الكثير من الأمراض.
--(بترا)
ع ع / س س
07/12/2023 12:18:28
MENAFN07122023000117011021ID1107557172
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