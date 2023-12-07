أشرف زكى وروجينا وأحمد بدير في عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي

MENAFN - Youm7) وصل عدد من الفنانين عزاء الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بالشيخ زايد لمواساة ابنتها الفنانة ناهد السباعي، منهم، الفنان أحمد صفوت والفنان كريم محمود عبد العزيز وصبرى فواز والسيناريست تامر حبيب وماندو العدل والمنتج محمد العدل والمنتج احمد أيوب والمنتج محمد حفظي والفنان محمدالشقنقيرى، والفنانة ماجدة زكي والفنان ايهاب فهمي والفنان محمد محمود عبد العزيز.

كما حضر كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة روجينا والفنانة فيدرا والفنانة حنان سليمان

والفنان حسام داغر والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان أحمد بدير والفنان محمد الصاوى، والمخرج جمال عبد الحميد والفنانة بسمة.

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 73 عاما، وتم تشييع جثمانها فى نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".



