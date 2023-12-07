صابرين عن الانتخابات الرئاسية: علينا أن نضرب مثالاً لالتفافنا حول وطننا

MENAFN - Youm7) علقت الفنانة صابرين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية خلال تصريحات لموقع اليوم السابع، بقولها: "التصويت بالانتخابات الرئاسية هام جداً وأمانة علينا جميعاً خاصة في ظل التوترات العالمية الحاصلة، والمشتعلة في كل مكان حولنا".

وأضافت: "لابد أن نبرز قوتنا جميعاً بالنزول وأن يرى العالم تواجدنا حول الصناديق الانتخابية مثلما فعلنا بكل مشاهدنا السابقة الذى ضرب فيها المصريين أروع الأمثلة في وقوفهم بجوار وطنهم، وأن نكمل المسيرة".

هذا وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهموالتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.