يحيى الفخرانى ومنة شلبى وهانى رمزى وهالة صدقى يحضرون عزاء ناهد فريد شوقى

وحضر كل من الفنانين أحمد صفوت وكريم محمود عبد العزيز وصبرى فواز والسيناريست تامر حبيب وماندو العدل والمنتج محمد العدل والمنتج أحمد ايوب والمنتج محمد حفظي، والفنان محمد

الشقنقيرى وماجدة زكي وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز.

كما حضر كل من أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة روجينا والفنانة فيدرا والفنانة حنان سليمان والفنان حسام داغر والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان احمد بدير والفنان محمد الصاوى والمخرج جمال عبد الحميد والفنانة بسمة.

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقى عن عالمنا صباح أول أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 73 عاما، وتم تشييع جثمانها فى نفس اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

المنتجة ناهد فريد شوقى تنتمى لعائلة فنية خالصة، فهى ابنة الفنان الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان، وخالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، وشقيقتها الفنانة رانيا فريد شوقي، كما أنها كانت متزوجة من المخرج مدحت السباعى، وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا.

يذكر أن ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950، وهي منتجة سينمائية قدمت عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها، منها فيلم "هيستريا" الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم "من نظرة عين" للفنانة منى زكي و"اللعبة أمريكانى"، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "حديث الصباح والمساء"، "لقمة القاضي، "نونة الشعنونة"، و"امرأة آيلة للسقوط".





احمد صيام





الفنانة دنيا عبد العزيز وزوجها





بشرى





خالد زكي





داليا البحيري وابنتها وزوجها





داليا البحيري وزوجها وابنتها





دنيا سمير غانم ورامي رضوان





دنيا عبد العزيز وزوجها





رانيا فريد شوقي





عمرو عبد العزيز





فيفي عبده





كريم ابو زيد





مادلين طبر





محمد ابو داود





محمد العدل





محمد الغيطي





محمد حفظي





ميريت الحريرى





نرمين الفقي والمخرج اشرف فايق





هشام ماجد



