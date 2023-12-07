بعد ناهد فريد شوقي وأشرف عبد الغفور.. مصطفى خاطر يعلن وفاة حماته

(MENAFN
- Youm7) يبدو أن الحزن لا يزال يسيطر على الوسط الفني خلال هذه الأيام، فبعد وفاة الفنان أشرف عبد الغفور والمنتجة ناهد فريد شوقي، توفيت والدة زوجة الفنان مصطفى خاطر ، حيث أعلن عن الخبر عبر "استوري" حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "توفيت حماتى أم محمد هلال ادعو لها بالرحمة والمغفرة"، وشيعت جنازتها عصر اليوم بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد".
مصطفي خاطر
وعرض للفنان مصطفى خاطر، في شهر رمضان الماضي، مسلسل كشف مستعجل الذى عرض على منصة
watch it، وشاركه في البطولة كل من، ومحمد عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادى الرملى.
وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.
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