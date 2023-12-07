بعد ناهد فريد شوقي وأشرف عبد الغفور.. مصطفى خاطر يعلن وفاة حماته





وعرض للفنان مصطفى خاطر، في شهر رمضان الماضي، مسلسل كشف مستعجل الذى عرض على منصة

watch it، وشاركه في البطولة كل من، ومحمد ‏عبد الرحمن، هنادى مهنى، وإلهام وجدى، هناء الشوربجى، عزت زين، ‏وتأليف إيهاب بليبل، ‏وإخراج شادى الرملى.

وتدور أحداث مسلسل "كشف مستعجل" في إطار لايت كوميدي، حول عدد من جرائم القتل التي يتورط بها "الشيف يوسف" برعاية مودي الجزاز، ويورط معه الدكتور النفسي "سهام عز الرجال"، بعد أن يخطب شقيقته "عاليا" ويعيش سهام في مأساة مع زوجته "لي لي" مدربة الكيك بوكس، بسبب قوتها وسيطرتها عليه.