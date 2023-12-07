تايلور سويفت أصلحت أسنانها المكسورة بمبلغ 40 ألف دولار.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) يتجه المشاهير طوال الوقت إلى الإجراءات التجميلة ليحصلون على إطلالة أمام جمهورهم، وأحدثهم هي المغنية تايلور سويفت ، التي أصلحت أسنانها المكسورة مؤخراً بعد عقد من الزمن، الأمر الذى كلفها 40 ألف دولار، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

أسنان تايلور قبل وبعد

ويعود سبب كسر أسنان المغنية الشابة إلى عام 2013، حيث ضربت سويفت وجهها بالميكروفون عن طريق الخطأ أثناء غنائها على المسرح، مما تسبب في سقوط جزء من أسنانها، وبعد إصلاحها لأسنانها، لاحظ معجبيها ذلك في صورها الأخيرة، وكتب أحد المعجبين على إنستجرام الشهر الماضي: "أعتقد أنه من اللطيف جدًا كيف ظلت عالقة بأسنانها المكسورة لمدة عشر سنوات وبصراحة أعتقد أنها جميلة قبل وبعد إصلاحها".

أسنان تايلور قبل الإجراء الأخير

واقترح الدكتور جويس كانج، طبيب الأسنان التجميلية، أن الشريحة تمت تغطيتها بمجموعة جديدة تمامًا من القشرة - وهي أغطية تناسب الأسطح الأمامية لأسنانك وتجعلها تبدو أكثر اتساقا، ويعتقد إن الإجراء أجرى في نهاية سبتمبر.

تايلور سويفت





وقال الدكتور كانج، في مقطع فيديو حصد أكثر من 2.9 مليون مشاهدة: "الأمر المشترك بين المشاهير هو أنهم غالبًا ما يدفعون مقابل الحصول على تغيير لمدة يوم واحد ومن المحتمل أنها دخلت يوم 27، وبحلول يوم 29، تم تركيبها."

تايلور

ووفقًا لخبراء طب الأسنان على وسائل التواصل الاجتماعي،

فقد تحملت المغنية الشابة مجموعة من الإجراءات على مر السنين من أجل تحسين ابتسامتها، وأشار الخبراء إلى أن عمليات تقويم الأسنان والقشرة واللثة كلفتها على مر السنين 40 ألف دولار.



