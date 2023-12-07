تايلور سويفت أصلحت أسنانها المكسورة بمبلغ 40 ألف دولار.. اعرف التفاصيل

(MENAFN
- Youm7) يتجه المشاهير طوال الوقت إلى الإجراءات التجميلة ليحصلون على إطلالة أمام جمهورهم، وأحدثهم هي المغنية تايلور سويفت ، التي أصلحت أسنانها المكسورة مؤخراً بعد عقد من الزمن، الأمر الذى كلفها 40 ألف دولار، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
أسنان تايلور قبل وبعد
ويعود سبب كسر أسنان المغنية الشابة إلى عام 2013، حيث ضربت سويفت وجهها بالميكروفون عن طريق الخطأ أثناء غنائها على المسرح، مما تسبب في سقوط جزء من أسنانها، وبعد إصلاحها لأسنانها، لاحظ معجبيها ذلك في صورها الأخيرة، وكتب أحد المعجبين على إنستجرام الشهر الماضي: "أعتقد أنه من اللطيف جدًا كيف ظلت عالقة بأسنانها المكسورة لمدة عشر سنوات وبصراحة أعتقد أنها جميلة قبل وبعد إصلاحها".
أسنان تايلور قبل الإجراء الأخير
واقترح الدكتور جويس كانج، طبيب الأسنان التجميلية، أن الشريحة تمت تغطيتها بمجموعة جديدة تمامًا من القشرة - وهي أغطية تناسب الأسطح الأمامية لأسنانك وتجعلها تبدو أكثر اتساقا، ويعتقد إن الإجراء أجرى في نهاية سبتمبر.
تايلور سويفت
وقال الدكتور كانج، في مقطع فيديو حصد أكثر من 2.9 مليون مشاهدة: "الأمر المشترك بين المشاهير هو أنهم غالبًا ما يدفعون مقابل الحصول على تغيير لمدة يوم واحد ومن المحتمل أنها دخلت يوم 27، وبحلول يوم 29، تم تركيبها."
تايلور
ووفقًا لخبراء طب الأسنان على وسائل التواصل الاجتماعي،
فقد تحملت المغنية الشابة مجموعة من الإجراءات على مر السنين من أجل تحسين ابتسامتها، وأشار الخبراء إلى أن عمليات تقويم الأسنان والقشرة واللثة كلفتها على مر السنين 40 ألف دولار.
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