5 طرق لتعزيز ثقة طفلك فى نفسه.. منها تطوير الموهبة

MENAFN - Youm7) ثقة الأطفال في أنفسهم من أهم الصفات التي يعمل الآباء على أن تكون في أولادهم من الصغر، ويهتمون بأن تكون جزء أساسي من شخصيتهم وتفكيرهم، حتى يتصرفون بثقة في جميع أمورهم ويشعرون بالراحة النفسية والاستقرار في حياتهم.

ووفقا لما نشر على موقع"brain balance" يمكن أن تعزز ثقة أطفالك من خلال من خلال 5 طرق ومنها:

ثمن مجهودهم

الشكر يساعد طفلك على معرفة أنه فعل شيئا جيدا وأنك مهتم لما يقوم به، فيشجعه ذلك على الاستمرار وبذل مجهود أكثر، ولكن شكرك لطفلك يكون عندما يبذل مجهود يستحق الشكر حقيقة.





استكشاف مواهبهم

الأطفال تشعر بالسعادة والرضا عندما يجيدون مهارة أو رياضة، والوالدين يعملوا معهم على تقدمها، ومساعدتهم بالتقدم إلى دورات تعليمية أو ألعاب رياضية تزيد وتثقل من مهاراته، فهذه المشاعر تزيد من ثقة الأطفال في أنفسهم، وأنهم قادرون على ممارسة ما يحبونه.





تجربة الأشياء

بعد استكشاف مواهبهم، وتعزيزها فأن الأطفال تكون مستقرة لأنها في ما يسمى بمنطقة الراحة يفعلون ما يجدون، ولكن عند تجربة أشياء جديدة، تمنحهم تحديات يكتسبون من خلالها المزيد من الثقة في قدراتهم.





تحديد أهداف

تحديد الأهداف من الطرق المثالية التي تجعل الطفل يشعر بأن له رأي في أموره، وهذا يتم مع توجيه الوالدين، وزيادة المقترحات والاستماع له، وأن أهدافه قابلة للتنفيذ، فيمنحه مزيد من الثقة أكثر.

المشاركة





تقديم الدعم

تقديم الدعم والتشجيع من العائلة والأصدقاء يساعد الطفل على أن وجوده وما يقوم به له أهمية، وأيضا أن يشارك الطفل أصدقائه من نفس العمر، اللعب والتعلم والتفكير يساهم في تطوير مهارات التواصل وتعزيز ثقته بنفسه.

لعب الأطفال



