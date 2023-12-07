5 طرق لتعزيز ثقة طفلك فى نفسه.. منها تطوير الموهبة

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- Youm7) ثقة الأطفال في أنفسهم من أهم الصفات التي يعمل الآباء على أن تكون في أولادهم من الصغر، ويهتمون بأن تكون جزء أساسي من شخصيتهم وتفكيرهم، حتى يتصرفون بثقة في جميع أمورهم ويشعرون بالراحة النفسية والاستقرار في حياتهم.
ووفقا لما نشر على موقع"brain balance" يمكن أن تعزز ثقة أطفالك من خلال من خلال 5 طرق ومنها:
ثمن مجهودهم
الشكر يساعد طفلك على معرفة أنه فعل شيئا جيدا وأنك مهتم لما يقوم به، فيشجعه ذلك على الاستمرار وبذل مجهود أكثر، ولكن شكرك لطفلك يكون عندما يبذل مجهود يستحق الشكر حقيقة.
استكشاف مواهبهم
الأطفال تشعر بالسعادة والرضا عندما يجيدون مهارة أو رياضة، والوالدين يعملوا معهم على تقدمها، ومساعدتهم بالتقدم إلى دورات تعليمية أو ألعاب رياضية تزيد وتثقل من مهاراته، فهذه المشاعر تزيد من ثقة الأطفال في أنفسهم، وأنهم قادرون على ممارسة ما يحبونه.
تجربة الأشياء
بعد استكشاف مواهبهم، وتعزيزها فأن الأطفال تكون مستقرة لأنها في ما يسمى بمنطقة الراحة يفعلون ما يجدون، ولكن عند تجربة أشياء جديدة، تمنحهم تحديات يكتسبون من خلالها المزيد من الثقة في قدراتهم.
تحديد أهداف
تحديد الأهداف من الطرق المثالية التي تجعل الطفل يشعر بأن له رأي في أموره، وهذا يتم مع توجيه الوالدين، وزيادة المقترحات والاستماع له، وأن أهدافه قابلة للتنفيذ، فيمنحه مزيد من الثقة أكثر.
المشاركة
تقديم الدعم
تقديم الدعم والتشجيع من العائلة والأصدقاء يساعد الطفل على أن وجوده وما يقوم به له أهمية، وأيضا أن يشارك الطفل أصدقائه من نفس العمر، اللعب والتعلم والتفكير يساهم في تطوير مهارات التواصل وتعزيز ثقته بنفسه.
لعب الأطفال
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