لو كعب جزمتك اتكسر فى الشارع تتصرفى إزاى؟ قواعد إتيكيت يجب اتباعها

(MENAFN
- Youm7) تتعرض الكثير من الفتيات لمواقف محرجة في فصل الشتاء خاصة مع هطول الأمطار، حيث تتعرض المرأة للسقوط وكسر
كعب الحذاء وذلك يحتاج الكثير من الثقة بالنفس والحكمة في التصرف والسرعة، فى مثل هذه المواقف المحركة، حيث يجب على المرأة أن تكون هادئة، وتتبع بعض التصرفات التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لنصائح أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.
حذاء كعبه مكسور
قالت خبيرة الإتيكيت :" إذا
كنتٍ تمتلكين سيارة خاصة
فهذا الأمر قد يكون من أفضل الحلول بالنسبة لك، فاحرصي على أن يكون معك حذاء آخر احتياطي ويكون من فئة السيمي كاجوال، بمعني أن يكون حذاء جلدي أسود
ليس به لمعة أو أي لون إضافي، و كعبه متوسط الطول، حتى يتناسب مع
أي قطعة ملابس ومع أي وقت في اليوم".
وتابعت:" إذا كنتٍ في الشارع عليكِ بالابتعاد عن الطريق و المارة و من ثم محاولة تنظيف ملابسك و حذائك بدون أن تنحني في الشارع حتي لا تتعرضين لنظرات المتطفلين، و من ثم جمع المناديل التي نظفتي بها حذائك و ملابسك في حقيبة صغيرة و إلقائها في أقرب صندوق للقمامة وفي هذه الحالة، أيضًا يمكنكِ أن تحصلين على لاصق قوي للصق الكعب و يكون دائماً في حقيبتك أو إيقاف أي وسيلة مواصلات لتوصيلك لأقرب مكان لتصليح الأحذية، و إذا كنتٍ تمتلكين المال في هذا الوقت و في محيطك محل يبيع الأحذية فهذه فرصه جيدة للتغيير".
وأضافت:" اعلمي أن لفصل الشتاء قواعد لشراء الأحذي ، خصيصاً إذا كنتٍ لا تمتلكين سيارة فتصبح تنقلك بالمواصلات العامة و السيرعلى الاقدام أمر
يومي وحتمي، لذا عند شرائك أحذية لابد أن تكون مصنوعة من خامة الجلد الطبيعي الجيد الصنع والصباغة، و ذلك حتي لا يتعرض للتشقق والبهتان مع كثرة التجول في مياه الأمطار، أيضا من المهم أن يكون مغلق من الأمام فلا يظهر وجه القدم بشكل كبير ولا أصابع القدم أيضاً، و ليس من الألوان الفاتحة مع إنها تعد من الألوان الراقية والممتعة في اختيار الأحذية إلا إنها قد تتعرض للتلطخ عند السير في مياه الأمطار، فإذا كنتٍ دائمة التنقل علي الاقدام فيفضل عدم ارتداء الأحذية ذات الألوان الفاتحة، أما بالنسبة للكعوب فمن المفضل أن تكون غيرمدببة أو طويلة بشكل مبالغ فيه لتجنب الإنزلاق".
فتاة كعب حذائها مكسور
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