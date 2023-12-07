لو كعب جزمتك اتكسر فى الشارع تتصرفى إزاى؟ قواعد إتيكيت يجب اتباعها

MENAFN - Youm7) تتعرض الكثير من الفتيات لمواقف محرجة في فصل الشتاء خاصة مع هطول الأمطار، حيث تتعرض المرأة للسقوط وكسركعب الحذاء وذلك يحتاج الكثير من الثقة بالنفس والحكمة في التصرف والسرعة، فى مثل هذه المواقف المحركة، حيث يجب على المرأة أن تكون هادئة، وتتبع بعض التصرفات التى نستعرضها فى هذا التقرير، وفقاً لنصائح أشارت إليها هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية.

حذاء كعبه مكسور





قالت خبيرة الإتيكيت :" إذا

كنتٍ تمتلكين سيارة خاصة

فهذا الأمر قد يكون من أفضل الحلول بالنسبة لك، فاحرصي على أن يكون معك حذاء آخر احتياطي ويكون من فئة السيمي كاجوال، بمعني أن يكون حذاء جلدي أسود

ليس به لمعة أو أي لون إضافي، و كعبه متوسط الطول، حتى يتناسب مع

أي قطعة ملابس ومع أي وقت في اليوم".

وتابعت:" إذا كنتٍ في الشارع عليكِ بالابتعاد عن الطريق و المارة و من ثم محاولة تنظيف ملابسك و حذائك بدون أن تنحني في الشارع حتي لا تتعرضين لنظرات المتطفلين، و من ثم جمع المناديل التي نظفتي بها حذائك و ملابسك في حقيبة صغيرة و إلقائها في أقرب صندوق للقمامة وفي هذه الحالة، أيضًا يمكنكِ أن تحصلين على لاصق قوي للصق الكعب و يكون دائماً في حقيبتك أو إيقاف أي وسيلة مواصلات لتوصيلك لأقرب مكان لتصليح الأحذية، و إذا كنتٍ تمتلكين المال في هذا الوقت و في محيطك محل يبيع الأحذية فهذه فرصه جيدة للتغيير".

وأضافت:" اعلمي أن لفصل الشتاء قواعد لشراء الأحذي ، خصيصاً إذا كنتٍ لا تمتلكين سيارة فتصبح تنقلك بالمواصلات العامة و السيرعلى الاقدام أمر

يومي وحتمي، لذا عند شرائك أحذية لابد أن تكون مصنوعة من خامة الجلد الطبيعي الجيد الصنع والصباغة، و ذلك حتي لا يتعرض للتشقق والبهتان مع كثرة التجول في مياه الأمطار، أيضا من المهم أن يكون مغلق من الأمام فلا يظهر وجه القدم بشكل كبير ولا أصابع القدم أيضاً، و ليس من الألوان الفاتحة مع إنها تعد من الألوان الراقية والممتعة في اختيار الأحذية إلا إنها قد تتعرض للتلطخ عند السير في مياه الأمطار، فإذا كنتٍ دائمة التنقل علي الاقدام فيفضل عدم ارتداء الأحذية ذات الألوان الفاتحة، أما بالنسبة للكعوب فمن المفضل أن تكون غيرمدببة أو طويلة بشكل مبالغ فيه لتجنب الإنزلاق".

فتاة كعب حذائها مكسور



