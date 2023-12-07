صورة على التيك توك تكشف مدى إلتزامك بالمواعيد.. حقيقة ولا خدعة

انتشرت في الفترة الأخيرة اختبارات الصورة التي تحتوى على أوهام بصرية تكشف بعض الصفات الشخصية للإنسان، وفى الساعات الأخيرة انتشر على تطبيق "التيك توك " صورة تحتوى على وهم بصرى لتكشف مدى إلتزام الشخص بمواعيده.

الصورة التي تحتوى على الوهم البصري المنتشرة على تطبيق "التيك توك"، تحتوى على مجموعة من الدببة الصمغية الخضراء، وإذا رأى الشخص عند النظرة الأولى أن الصورة تحتوى على مجموعة من الدببة الصمغية فهو شخص منظم للغاية ودقيق في مواعيده ويقدر عمله لأقصى حد، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

صورة الوهم البصرى





و إذا رأي الشخص أن الصورة ماهى إلا عنقود عنب فهذا يعنى إنه محب للمغامرة والحرية، ويشعر بالسلام عندما يتواجد في الأماكن التي تحتوى على المناظر الطبيعية ويعطى للعلاقات الاجتماعية الأولوية في حياته، وقد يعنى أيضاً إنه محب للعنب.





عنب أخضر





وقالت الدكتورة بيكي سبيلمان، عالمة النفس، أن الصورة عبارة عن وهم بصري، وقد تتلاعب الأوهام البصرية بالمنظور أو اللون أو التظليل أو الحركة، مما يجعل الدماغ ترى شيئًا مختلفًا عن الواقع، وتم تصميم الأوهام البصرية لاستغلال الإدراك البصري والعمليات المعرفية، ولا يبدو أن هناك أي دليل قوي يشير إلى أن الأوهام البصرية يمكن أن تكشف بدقة عن أي من سمات شخصيتنا."

تابعت "ينجذب البشر نفسيًا إلى الأوهام البصرية لأنها ممتعة ومثيرة للاهتمام، وتتحدى إدراكنا وتفتح أعيننا على تعقيدات نظامنا البصري."











