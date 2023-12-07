صورة على التيك توك تكشف مدى إلتزامك بالمواعيد.. حقيقة ولا خدعة

(MENAFN
- Youm7)
انتشرت في الفترة الأخيرة اختبارات الصورة التي تحتوى على أوهام بصرية تكشف بعض الصفات الشخصية للإنسان، وفى الساعات الأخيرة انتشر على تطبيق "التيك توك " صورة تحتوى على وهم بصرى لتكشف مدى إلتزام الشخص بمواعيده.
الصورة التي تحتوى على الوهم البصري المنتشرة على تطبيق "التيك توك"، تحتوى على مجموعة من الدببة الصمغية الخضراء، وإذا رأى الشخص عند النظرة الأولى أن الصورة تحتوى على مجموعة من الدببة الصمغية فهو شخص منظم للغاية ودقيق في مواعيده ويقدر عمله لأقصى حد، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.
صورة الوهم البصرى
و إذا رأي الشخص أن الصورة ماهى إلا عنقود عنب فهذا يعنى إنه محب للمغامرة والحرية، ويشعر بالسلام عندما يتواجد في الأماكن التي تحتوى على المناظر الطبيعية ويعطى للعلاقات الاجتماعية الأولوية في حياته، وقد يعنى أيضاً إنه محب للعنب.
عنب أخضر
وقالت الدكتورة بيكي سبيلمان، عالمة النفس، أن الصورة عبارة عن وهم بصري، وقد تتلاعب الأوهام البصرية بالمنظور أو اللون أو التظليل أو الحركة، مما يجعل الدماغ ترى شيئًا مختلفًا عن الواقع، وتم تصميم الأوهام البصرية لاستغلال الإدراك البصري والعمليات المعرفية، ولا يبدو أن هناك أي دليل قوي يشير إلى أن الأوهام البصرية يمكن أن تكشف بدقة عن أي من سمات شخصيتنا."
تابعت "ينجذب البشر نفسيًا إلى الأوهام البصرية لأنها ممتعة ومثيرة للاهتمام، وتتحدى إدراكنا وتفتح أعيننا على تعقيدات نظامنا البصري."
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