Thursday, 07 December 2023 11:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير المالية ورئيس جامعة حلوان فى مناقشة رسالة ماجستير بعنوان تعزيز الفكر السلوكى للأطفال

12/7/2023 2:39:11 PM
(MENAFN- Youm7) بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، منحت الدارسة ياسمين جمعة عبد الوهاب محمد درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية تخصص التصميم الداخلى والأثاث، حيث ناقشت الباحثة رسالة بعنوان تعزيز الفكر السلوكى للأطفال عن طريق تصميم الفراغات الحضرية المجتمعات السكنية الجديدة.



وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة أمل عبد الخالق ، مشرفا ومقررا، الدكتورة سلوى يوسف عبد البارى
التطبيقية، مشرفا، الدكتورة علا محمد سمير، عضوا داخليا، الدكتورة مرفت عبد العزيز، عضوا خارجيا.



وهدفت الرسالة إلى إلقاء الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه التصميم فى فراغات الطفل وتزويدها بالأدوات وكافة العناصر التشكيلية مع التأكيد على العلاقة التبادلية بين البيئة والسلوك الإنساني لدى الأطفال.




















MENAFN07122023000132011024ID1107557160

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث