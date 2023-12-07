وزير المالية ورئيس جامعة حلوان فى مناقشة رسالة ماجستير بعنوان تعزيز الفكر السلوكى للأطفال

(MENAFN
- Youm7) بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، منحت الدارسة ياسمين جمعة عبد الوهاب محمد درجة الماجستير فى الفنون التطبيقية تخصص التصميم الداخلى والأثاث، حيث ناقشت الباحثة رسالة بعنوان تعزيز الفكر السلوكى للأطفال عن طريق تصميم الفراغات الحضرية المجتمعات السكنية الجديدة.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتورة أمل عبد الخالق ، مشرفا ومقررا، الدكتورة سلوى يوسف عبد البارى
التطبيقية، مشرفا، الدكتورة علا محمد سمير، عضوا داخليا، الدكتورة مرفت عبد العزيز، عضوا خارجيا.
وهدفت الرسالة إلى إلقاء الضوء على أهمية الدور الذي يلعبه التصميم فى فراغات الطفل وتزويدها بالأدوات وكافة العناصر التشكيلية مع التأكيد على العلاقة التبادلية بين البيئة والسلوك الإنساني لدى الأطفال.
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