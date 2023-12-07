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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 7-12-2023

12/7/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023.



إيقاف تداول 13 سهمًا
أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وطاقة عربية، والدلتا للسكر، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.



البورصة تخسر 9 مليارات جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 3.19%، واستحوذت المؤسسات على 22.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.26%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 252.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 59.5 مليون جنيه، 331.8 مليون جنيه، على التوالي.



تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 6701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1428 نقطة.



وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:
- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.79%.



- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 19.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.64%.



- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 3.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.94%.



- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.665 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.26%.



- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.16%.



وضمت الأسهم المتراجعة:
- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 44.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.81%.



- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 68.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.23%.



- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.154 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.18%.



- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 14.560 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.82%.



- راية لخدمات مراكز الاتصالات بسعر إغلاق 4.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.62%.












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