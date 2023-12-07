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أخبار البورصة اليوم الخميس 7-12-2023

12/7/2023 2:39:10 PM
(MENAFN- Youm7) تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 7-12-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.
إيقاف تداول 13 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، ومجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، وطاقة عربية، والدلتا للسكر، والعربية المتحدة للشحن والتفريغ، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، ومصر بني سويف للأسمنت، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى.
البورصة تخسر 9 مليارات جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه عند مستوى 1.663 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 138 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.11% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 3.19%، واستحوذت المؤسسات على 22.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.26%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 252.7 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، 122 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 59.5 مليون جنيه، 331.8 مليون جنيه، على التوالي.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 24686 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 29614 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 10508 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 5286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 6701 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1428 نقطة.
وصعدت أسهم 44 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 118 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

أسهم خزينة
أعلنت شركتا المتحدة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شراء الأولى عدد 622.8 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 5.95% من أسهم رأس المال، وشراء الثانية 1.046 مليون سهم.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ومصر لصناعة الكيماويات، والمجموعة المصرية العقارية، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد مليون سهم، 85 سهم، 2 مليون سهم، 4660 سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركات الشمس للإسكان والتعمير، وبالم هيلز للتعمير، والأهلي للتنمية والاستثمار، 5.4 مليون سهم، 721.6 ألف سهم، 47.1 ألف سهم، على التوالي.
وباع مساهم رئيسي بشركات روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، والعبوات الطبية، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد عدد 60.8 ألف سهم، 75 ألف سهم، 40.9 ألف سهم، 445.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة بنك التعمير والإسكان 343 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمالية والصناعية المصرية، والقناة للتوكيلات الملاحية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 555.6 ألف سهم، 138.5 ألف سهم، 6 آلاف سهم، 500 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 123 ألف سهم، على التوالي.
كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعربية لحليج الأقطان، والمجموعة المصرية العقارية، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، ومصر للفنادق، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والمشروعات الصناعية والهندسية، عدد 9800 سهم، 20 ألف سهم، 2 مليون سهم، 2.7 مليون سهم، 1896 سهم، 413.9 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 1.5 مليون سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي عدد 1.4 مليون سهم، 7150 سهم، على التوالي.

أعلنت شركة الشمس للإسكان والتعمير، بيع المساهم شركة مصر لتأمينات الحياة عدد 3.8 مليون سهم بسعر 9.477 جنيه بقيمة إجمالية 35.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.76% إلى 2.10%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الرواد لتداول الأوراق المالية.

سيدبك
قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، إن مجلس الإدارة وافق على الموازنة الاستثمارية للشركة للعام المالي 2024، والمساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، وهي من المشروعات الخضراء التي تدعم الاستدامة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، والمشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك CHP بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع.
أبو قير للأسمدة
قالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن مجلس الإدارة وافق على الإبقاء على تأجير قطعة أرض مملوكة لها إلى شركة الإسكندرية للأسمدة.
ديجيتايز
قالت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع نقدًا من 12 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه بزيادة قدرها 96 مليون جنيه، وذلك عن طريق الإيداع النقدي بالبنك موزعة على 96 مليون بالقيمة الاسمية 1 جنيه للسهم، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة 2.5 قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة بواقع 8 أسهم لكل سهم أصلي مع إعمال حقق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.








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