وزير البترول يكلف المهندس محمود فوزي رئيسا لـإيلاب

(MENAFN
- Youm7) أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قراراً بتكليف المهندس محمود فوزي رضوان العربي رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).
وفى إطار المشاركة فى قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع براد كرابتري - مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للطاقة الأحفورية وإدارة الكربون، وأندرو لايت مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للعلاقات الدولية، وأكد الطرفان على عمق العلاقات والتعاون الوثيق بين مصر والولايات المتحدة ولا سيما في مجال الطاقة، ونقل الجانب الأمريكي للوزير تحيات وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم وتقديرها لعلاقات التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وما شهدته من تطور خلال السنوات الماضية.
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