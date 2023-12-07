سليمان منصور رسام من رام الله يوثق التاريخ الفلسطيني عبر الفن

MENAFN - Youm7) وضع الفنان الفلسطينى سليمان منصور على عاتقه القيام برحلة تستغرق ساعات بين منزله في القدس والاستوديو الخاص به في رام الله حيث قام الرسام الفلسطيني بتوثيق شعبه وأجداده وأرضه وكفاح الشعب الفلسطينى من أجل التحرير لأكثر من نصف قرن.

وقال منصور لموقع Hyperallergic:“أي شيء فلسطيني، حتى مجرد التواجد هنا والتنفس والتفكير، هو أمر حساس بالنسبة للإسرائيليين لأنهم بنوا روايتهم حول إنكار وجودنا إن عملنا ليس كرسامين فحسب، بل كمثقفين - في الثقافة وفي كل شيء - هو التعبير عن أننا هنا."

وعلى مر السنين، قام سليمان منصور بتأريخ تاريخ المقاومة الفلسطينية التي استمرت ستة عقود واليوم، أصبحت لوحات الفنان البالغ من العمر 76 عامًا ومنحوتاته ورسومه الكارتونية أكثر تأثيرًا وإلحاحًا من أي وقت مضى حيث تجسد دراساته المثيرة للحياة اليومية حزن الاحتلال، فضلاً عن صمود مجتمعه الدائم .

في بعض الأعمال، تؤطر الهالات رؤوس الأشخاص؛ وفي حالات أخرى، تُقيّد أيديهم بالحبال خلف ظهورهم وتحتضن النساء الأطفال أو مهد رموز الأرض: البرتقال، وأشجار الزيتون، والحمام بينما تقوم بعض المناظر الطبيعية بإرجاع الزمن إلى الوراء، وتظهر تضاريس فلسطينية طبيعية قبل أن يمحوها المستوطنون الإسرائيليون في أواخر الستينيات.

وقال منصور عن مسقط رأسه، بيرزيت، وهي قرية صغيرة شمال رام الله:“يمكنك أن ترى ذلك في لوحاتي”، ويتذكر أوقات الظهيرة التي كان يسبح فيها في الينابيع الطبيعية على خلفية خضراء من أشجار الزيتون والتين التي كانت تصطف على جانبي التلال قائلا: "العيش في تلك المنطقة خلال الصيف والربيع، كان بمثابة الجنة."

والآن اختفت حدائق بيرزيت ذات الشرفات الحجرية، وبقيت محفوظة في لوحات منصور كناية عن الاحتلال ورمزاً للماضي. ما تبقى من المناظر الطبيعية متهالك، يشبه الغابات، ومليء بالأعشاب الضارة (تمنع الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين من جلب الآلات الثقيلة اللازمة لصيانة بساتين الزيتون التي كانت المصدر الرئيسي لدخلهم).

وفي غزة، تتكشف مأساة أكثر إلحاحا - فقد قُتل أكثر من 15900 شخص وأبادت أحياء بأكملها بسبب القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حيث قال منصور: "هناك خطر في الجو في غزة، القصف العسكري متواصل؛ وفي الضفة الغربية المحتلة، عنف المستوطنين متزايد".

احدى لوحات سليمان منصور



