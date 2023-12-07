3 اختراعات خطيرة اكتشفت بالصدفة وطورت حياة البشر أهمها البنسلين

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- Youm7) على مدار التاريخ اكتشف العلماء، اختراعات خطيرة اكتشفت بالصدفة، وكام لها دورا كبيرا في إنقاذ حياة الملايين وتطوير الحياة البشرية، ومن هنا سوف نستعرض أهم هذه الاختراعات وفقا لما ذكره موقع هيستورى.
البنسلين
كان أول مضاد حيوى فى العالم، اخترعه ألكسندر فليمنج، عالم البكتيريا في لندن، ففي عام 1928 اكتشف أن أحد أطباق بيترى فى مختبره كان به العفن ينمو عليه، نتيجة للتلوث غير المقصود.
وبالفحص الدقيق، رأى أن المنطقة المحيطة بالعفن كانت خالية من البكتيريا، أطلق فليمنج على عصير العفن القاتل للبكتيريا اسم البنسلين نسبة إلى نوع من الفطريات، وبعد عقد من الزمن، قرأ الكيميائيون في جامعة أكسفورد بحث فليمنج وتبنوا بمشروع تحويل البنسلين إلى دواء قابل للتطبيق، تم اختباره لأول مرة على مريض في عام 1940، وبدأ استخدامه على نطاق واسع في عام 1942، واليوم، يعد البنسلين المضاد الحيوي الأكثر استخدامًا في العالم.
أجهزة كشف الدخان
تعد أجهزة كشف الدخان شائعة جدًا في المنازل والشركات بحيث يسهل التغاضي عنها، لكن اختراعها أنقذ حياة الملايين، كما أن وجود كاشف دخان فعال في المنزل يقلل من خطر الوفاة في حريق بمقدار النصف.
وقام الفيزيائي السويسري والتر جايجر، في ثلاثينيات القرن العشرين، باختراع جهاز استشعار يمكنه اكتشاف الغازات السامة، وبدلاً من ذلك، قام جهازه بتسجيل الدخان المنبعث من سيجارته، وهو الاكتشاف الذي أدى إلى اختراع كاشف الدخان الحديث.
أعواد الكبريت
وفقا لتشارلز داروين ، كانت النار أهم إنجاز إنساني بعد اللغة، ومنذ أن تعلمنا إشعال النار، ظل البشر يحاولون اكتشاف كيفية تحسين عملياتنا، قبل اختراع عود الثقاب الاحتكاكي، كانت الحرائق تُشعل عادةً باستخدام الصوان والفولاذ أو مثقاب الحريق، وكلاهما قد يكون شاقًا.
اعتمدت أعواد الثقاب المبكرة على مواد كيميائية، مثل "عود ثقاب بروميثيوس" الذي تم اختراعه عام 1829، على الرغم من أن اختراع ووكر كان شائعًا على الفور، إلا أنه اختار عدم تسجيل براءة اختراع له، ونتيجة لذلك، قام آخرون بنسخ تصميمه وبدأوا في بيع نسخهم الخاصة، مما أدى إلى حجب دوره كمخترع، ولم يمض وقت طويل بعد وفاته عام 1859 حتى تم الاعتراف به باعتباره مبتكر أول مباراة احتكاك.
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