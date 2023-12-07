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3 اختراعات خطيرة اكتشفت بالصدفة وطورت حياة البشر أهمها البنسلين

12/7/2023 2:39:07 PM
(MENAFN- Youm7) على مدار التاريخ اكتشف العلماء، اختراعات خطيرة اكتشفت بالصدفة، وكام لها دورا كبيرا في إنقاذ حياة الملايين وتطوير الحياة البشرية، ومن هنا سوف نستعرض أهم هذه الاختراعات وفقا لما ذكره موقع هيستورى.




البنسلين

كان أول مضاد حيوى فى العالم، اخترعه ألكسندر فليمنج، عالم البكتيريا في لندن، ففي عام 1928 اكتشف أن أحد أطباق بيترى فى مختبره كان به العفن ينمو عليه، نتيجة للتلوث غير المقصود.



وبالفحص الدقيق، رأى أن المنطقة المحيطة بالعفن كانت خالية من البكتيريا، أطلق فليمنج على عصير العفن القاتل للبكتيريا اسم البنسلين نسبة إلى نوع من الفطريات، وبعد عقد من الزمن، قرأ الكيميائيون في جامعة أكسفورد بحث فليمنج وتبنوا بمشروع تحويل البنسلين إلى دواء قابل للتطبيق، تم اختباره لأول مرة على مريض في عام 1940، وبدأ استخدامه على نطاق واسع في عام 1942، واليوم، يعد البنسلين المضاد الحيوي الأكثر استخدامًا في العالم.



أجهزة كشف الدخان

تعد أجهزة كشف الدخان شائعة جدًا في المنازل والشركات بحيث يسهل التغاضي عنها، لكن اختراعها أنقذ حياة الملايين، كما أن وجود كاشف دخان فعال في المنزل يقلل من خطر الوفاة في حريق بمقدار النصف.



وقام الفيزيائي السويسري والتر جايجر، في ثلاثينيات القرن العشرين، باختراع جهاز استشعار يمكنه اكتشاف الغازات السامة، وبدلاً من ذلك، قام جهازه بتسجيل الدخان المنبعث من سيجارته، وهو الاكتشاف الذي أدى إلى اختراع كاشف الدخان الحديث.



أعواد الكبريت

وفقا لتشارلز داروين ، كانت النار أهم إنجاز إنساني بعد اللغة، ومنذ أن تعلمنا إشعال النار، ظل البشر يحاولون اكتشاف كيفية تحسين عملياتنا، قبل اختراع عود الثقاب الاحتكاكي، كانت الحرائق تُشعل عادةً باستخدام الصوان والفولاذ أو مثقاب الحريق، وكلاهما قد يكون شاقًا.



اعتمدت أعواد الثقاب المبكرة على مواد كيميائية، مثل "عود ثقاب بروميثيوس" الذي تم اختراعه عام 1829، على الرغم من أن اختراع ووكر كان شائعًا على الفور، إلا أنه اختار عدم تسجيل براءة اختراع له، ونتيجة لذلك، قام آخرون بنسخ تصميمه وبدأوا في بيع نسخهم الخاصة، مما أدى إلى حجب دوره كمخترع، ولم يمض وقت طويل بعد وفاته عام 1859 حتى تم الاعتراف به باعتباره مبتكر أول مباراة احتكاك.
















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