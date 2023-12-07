اكتشاف تمثال الملكة نفرتيتى.. هل اقترب موعد العثور على مقبرتها؟

MENAFN - Youm7) الملكة نفرتيتى ، زوجة الملك أخناتون، تم العثور على تمثالها في مثل هذا اليوم من عام 1912م، على يد عالم المصريات الألماني لودفيج بورشارد، فى تل العمارنة وتحديداً في بيت النحات تحتمس، الذى كان فى خدمة الفرعون أخناتون، ولكن لم يستمر التمثال فى مصر طويلا، إذ استطاع بورشارد الاستحواذ عليه بالغش والتدليس، ولكن بعيدًا عن تلك الواقعة، تستمر محاولات العلماء للكشف عن مقبرتها والمومياء الخاصة بها، فهل اقترب وقت اكتشافها؟







في هذا الشأن وبالتحديد في أغسطس الماضى من العام الحالي 2023، أعلن عالم الآثار الكبير

الدكتور زاهى حواس، خلال محاضرة ألقاها في متحف "بور" بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي حضرها 2000 شخص داخل وخارج المتحف، أن العام المقبل هو عام الاكتشافات الأثرية وسوف يعلن عن كشف مومياء الملكة نفرتيتي.







وفى مارس 2023، أكد الدكتور زاهى حواس عندما التقى وفدا إيطاليا رفيع المستوى، يضم أساتذة من الجامعات والعديد من المثقفين، وذلك أمام تمثال أبو الهول بالجيزة، أنه قام بالحفر فى وادى الملوك منذ سبع سنوات بحثًا عن قبر الملكة نفرتيتي، من أجل موميائها من خلال الحمض النووي، مضيفًا أننا نبحث الآن عن هرم الملك حونى، ومقبرة إيمحتب فى سقارة، موضحا أن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما تبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي فى الأقصر، ونعمل أيضا الآن فى مقبرة الملك رمسيس الثاني.

نفرتيتى اسمها الكامل نفرنفرو آتون نفرتيتى، تزوجت من الفرعون الشهير إخناتون، وكانت ملكة مصر القديمة فى فترة ثراء كبير وكانت والدة توت عنخ آمون، وهناك اعتقادات أنها حكمت بعد وفاة زوجها كملكة على الرغم من اختلاف علماء حول هذا الأمر.







وهنا يقول عالم المصريات الكبير زاهى حواس: أعتقد حقًا أن الملكة

نفرتيتى حكمت مصر لمدة ثلاث سنوات بعد وفاة إخناتون تحت اسم سمنخ كا رع".