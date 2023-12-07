دراسة حديثة تكشف أسرار تقديس قردة البابون في مصر القديمة

MENAFN - Youm7) أظهر التحليل الجديد للهياكل العظمية لـ 36 قرد مقدس تم تحنيطهم في مصر القديمة منذ ما بين 3000 إلى 1500 عام والمعروف أن هذه القرود كانت تمجد كمومياوات بعد وفاتها.

وقام باحثون بلجيكيون في دراسة حديثة بفحص عظام العشرات من قردة البابون المحنطة من مصر القديمة في الفترة ما بين القرن التاسع قبل الميلاد، والقرن الرابع الميلادي ووجدت أدلة على أن الكثيرين عانوا من سوء التغذية وكذلك اضطرابات العظام التي غالبا ما تكون ناجمة عن قلة ضوء الشمس.

ومن بين بقايا 36 قردا عثر عليها في مقبرة للحيوانات المقدسة في جبانة القرود بجنوب مصر، يبدو أن أربعة فقط في حالة صحية جيدة، وقال ويم فان نير، عالم الحفريات في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية والمؤلف الرئيسي للدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS One : "أظهرت جميع القرود قصورًا في الهيكل العظمي".

وقام المؤلفان ويم فان نير وستيفاني بورسييه بفحص الهياكل العظمية لقرود البابون المحنطة من مقبرة الحيوانات في جنوب مصر.

وقال ويم فان نير لموقع لايف ساينس إن التشوهات الأكثر وضوحًا تظهر في الهياكل العظمية: "الأطراف منحنية، وهو أمر نموذجي للكساح وهو أحد أعراض النقص الشديد في فيتامين (د) الناتج عادة عن نقص ضوء الشمس".

وقارنت الدراسة عظام مومياوات البابون من جبانة القرود، بالقرب من وادي الملوك بجوار مدينة الأقصر الحديثة، مع تلك الموجودة في أماكن أخرى في مصر القديمة، على أمل معرفة المزيد عن الظروف التي تم فيها الاحتفاظ بالحيوانات حيث فحصت الدراسة الهياكل العظمية لـ 36 قرد مقدس مدفونة في مقبرة الحيوانات في جبانة القرود، بالقرب من الأقصر في جنوب مصر.

وتظهر قرود البابون في عدة أدوار في الديانة المصرية القديمة، وعادة ما يتم تحنيط الحيوانات بعد وفاتها، وفقًا لما ذكره ناثانيال دوميني، عالم الأنثروبولوجيا في كلية دارتموث والذي لم يشارك في الدراسة.

وكتب في مجلة ساينتفيك أمريكان: "كان المصريون يبجلون قردة البابون باعتبارها تجسيدا لتحوت، إله القمر والحكمة ومستشار رع، إله الشمس".

كما اعتبر المصريون القدماء الحيوانات الأخرى مقدسة، بما في ذلك ابن آوى، المرتبط بإله الموت أنوبيس؛ والصقور التي ارتبطت بإله السماء حورس، وقد كانت قرود البابون "الحيوان الوحيد في البانثيون المصري الذي لم يكن موطنه مصر" لذلك كانوا بحاجة إلى استيراد هذه الحيوانات المقدسة.

وأظهر التحليل الفيزيائي أن مومياوات جبانة القرود تنحدر من قردة البابون من منطقتين: بابون الزيتون الكبير (بابيو أنوبيس) من ما يعرف الآن بالسودان، وقرد البابون الحمدري الأصغر (بابيو حمادرياس) من القرن الأفريقي.