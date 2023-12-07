دراسة حديثة تكشف أسرار تقديس قردة البابون في مصر القديمة

(MENAFN
- Youm7) أظهر التحليل الجديد للهياكل العظمية لـ 36 قرد مقدس تم تحنيطهم في مصر القديمة منذ ما بين 3000 إلى 1500 عام والمعروف أن هذه القرود كانت تمجد كمومياوات بعد وفاتها.
وقام باحثون بلجيكيون في دراسة حديثة بفحص عظام العشرات من قردة البابون المحنطة من مصر القديمة في الفترة ما بين القرن التاسع قبل الميلاد، والقرن الرابع الميلادي ووجدت أدلة على أن الكثيرين عانوا من سوء التغذية وكذلك اضطرابات العظام التي غالبا ما تكون ناجمة عن قلة ضوء الشمس.
ومن بين بقايا 36 قردا عثر عليها في مقبرة للحيوانات المقدسة في جبانة القرود بجنوب مصر، يبدو أن أربعة فقط في حالة صحية جيدة، وقال ويم فان نير، عالم الحفريات في المعهد الملكي البلجيكي للعلوم الطبيعية والمؤلف الرئيسي للدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS One : "أظهرت جميع القرود قصورًا في الهيكل العظمي".
وقام المؤلفان ويم فان نير وستيفاني بورسييه بفحص الهياكل العظمية لقرود البابون المحنطة من مقبرة الحيوانات في جنوب مصر.
وقال ويم فان نير لموقع لايف ساينس إن التشوهات الأكثر وضوحًا تظهر في الهياكل العظمية: "الأطراف منحنية، وهو أمر نموذجي للكساح وهو أحد أعراض النقص الشديد في فيتامين (د) الناتج عادة عن نقص ضوء الشمس".
وقارنت الدراسة عظام مومياوات البابون من جبانة القرود، بالقرب من وادي الملوك بجوار مدينة الأقصر الحديثة، مع تلك الموجودة في أماكن أخرى في مصر القديمة، على أمل معرفة المزيد عن الظروف التي تم فيها الاحتفاظ بالحيوانات حيث فحصت الدراسة الهياكل العظمية لـ 36 قرد مقدس مدفونة في مقبرة الحيوانات في جبانة القرود، بالقرب من الأقصر في جنوب مصر.
وتظهر قرود البابون في عدة أدوار في الديانة المصرية القديمة، وعادة ما يتم تحنيط الحيوانات بعد وفاتها، وفقًا لما ذكره ناثانيال دوميني، عالم الأنثروبولوجيا في كلية دارتموث والذي لم يشارك في الدراسة.
وكتب في مجلة ساينتفيك أمريكان: "كان المصريون يبجلون قردة البابون باعتبارها تجسيدا لتحوت، إله القمر والحكمة ومستشار رع، إله الشمس".
كما اعتبر المصريون القدماء الحيوانات الأخرى مقدسة، بما في ذلك ابن آوى، المرتبط بإله الموت أنوبيس؛ والصقور التي ارتبطت بإله السماء حورس، وقد كانت قرود البابون "الحيوان الوحيد في البانثيون المصري الذي لم يكن موطنه مصر" لذلك كانوا بحاجة إلى استيراد هذه الحيوانات المقدسة.
وأظهر التحليل الفيزيائي أن مومياوات جبانة القرود تنحدر من قردة البابون من منطقتين: بابون الزيتون الكبير (بابيو أنوبيس) من ما يعرف الآن بالسودان، وقرد البابون الحمدري الأصغر (بابيو حمادرياس) من القرن الأفريقي.
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