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ميتا تصلح خطأ بمنصة إنستجرام تسبب فى إزالة الصوت من الفيديوهات القديمة

12/7/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Youm7) تواجه خدمة مشاركة الصور الشهيرة Instagram المملوكة لشركة Meta مشكلة جديدة، حيث يقال إن هناك خطأ في منصة التواصل الاجتماعي يؤدي إلى إزالة الصوت من مقاطع الفيديو القديمة التي تم تحميلها منذ عدة سنوات، ووفقًا لتقرير صادر عن موقع The Verge، أكدت شركة Meta العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي أنها تعمل على حل مشكلة إعادة الصوت لمقاطع الفيديو المتأثرة.
ويدعي التقرير أن الخطأ يؤثر فقط على مقاطع الفيديو "القديمة جدًا"، وأبلغ المستخدمون أيضًا عن مواجهة هذه المشكلة مع بعض مقاطع الفيديو الخاصة بهم والتي مضى عليها ما يقرب من عقد من الزمن.
كيف يؤثر هذا الخطأ على المستخدمين؟ ويشير التقرير إلى أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، لاحظ بعض المستخدمين أن مقاطع الفيديو من حوالي عام 2014 وما قبله فقدت الصوت فجأة، وكان Instagram قادرًا على تشغيل مقاطع الفيديو هذه ولكن بدون أي صوت، وأبلغ المستخدمون أيضًا أن محاولة رفع مستوى الصوت أو إلغاء كتم صوت الفيديو لم تنجح أيضًا لأن الخطأ يمنع Instagram من العثور على المسارات الصوتية لهذه المقاطع.
ويشير التقرير إلى أن الخطأ يؤثر على خدمة الوسائط الاجتماعية على منصات متعددة تشمل Android وiPhone بالإضافة إلى عميل الويب، وتعرض بعض مقاطع الفيديو أيضًا خطأً يقول "الفيديو ليس له صوت".
ويدعي التقرير أن هذه تبدو مشكلة من جانب Instagram وليست مشكلة إزالة تتعلق بالصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر، وفي الوقت نفسه، في بعض الحالات، يبدو أن تضمين الصوت المذكور أسفل الفيديو يعمل ولكنه يصبح غير فعال عند عرض المقطع مباشرة على Instagram.
ووفقًا للتقرير، يبدو أن المشكلة بدأت في وقت سابق من هذا العام، وفي يونيو، لاحظ أحد مستخدمي موقع Reddit: "لقد فقدت مؤخرًا صديقًا جيدًا لي، ولدي مقاطع فيديو لنا على [Instagram] وأود أن أسمع صوته فيها".
وفي شهر مايو، كتب مستخدم آخر أنه فقد الصوت في مقطع فيديو لكلبه الذي توفي. وفي الوقت نفسه، اشتكى مستخدم آخر من عدم وجود صوت في مقاطع الفيديو القديمة لابنته الرضيعة.
ما تقوله ميتا بخصوص هذه القضية؟ أكدت Meta أنها تعمل على حل المشكلة. ومع ذلك، لم تقدم الشركة جدولًا زمنيًا محددًا لموعد حل المشكلة، وفي بيان، قال المتحدث باسم الشركة سين كيم: "نحن ندرك أن الخطأ تسبب في مواجهة بعض الأشخاص مشكلة في الوصول إلى الصوت في منشورات الموجز القديمة. جارى حل المشكلة، ونعتذر عن الإزعاج".








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