Spacex تنجح فى إطلاق مهمتها المدارية الـ90 لهذا العام

(MENAFN
- Youm7)
أطلقت
شركة
SpaceX
دفعة أخرى من أقمار الإنترنت
Starlink
الخاصة بها لتدور فى المدار اليوم الخميس، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 وعلى متنه 23 قمرا صناعيا من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء فى فلوريدا، فى المهمة المدارية التسعين للشركة لعام 2023.
ووفقا لما ذكره موقع
"Space"، فإنه فيما يتعلق بالخطة، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض للهبوط العمودى بعد حوالى 8.5 دقيقة من الإطلاق.
وهبط الصاروخ على متن سفينة
SpaceX، والتى كانت متمركزة فى المحيط الأطلسى قبالة ساحل فلوريدا، وكان هذا هو الإطلاق والهبوط التاسع لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف المهمة.
كما تم نشر أقمار
Starlink
الصناعية الـ 23 من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضى منخفض بعد حوالى 65 دقيقة من الإقلاع.
تعد
Starlink
عبارة عن مجموعة ضخمة ومتزايدة باستمرار من النطاق العريض تابعة لشركة
SpaceX، والتى تنقل خدمة الإنترنت إلى الناس فى جميع أنحاء العالم.
تتكون الشبكة حاليًا من أكثر من 5100 قمر صناعى نشط، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.
تعمل شركة
SpaceX
على توسيع سجل إيقاع الطيران الخاص بها مع كل عملية إقلاع هذه الأيام، ولكن يتوقع المزيد من رحلات الفضاء فى العام المقبل، حيث قال ممثلو
SpaceX
إنهم يستعدون لإطلاق 144 عملية إطلاق فى عام 2024.
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