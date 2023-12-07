Spacex تنجح فى إطلاق مهمتها المدارية الـ90 لهذا العام

أطلقت

شركة

SpaceX

دفعة أخرى من أقمار الإنترنت

Starlink

الخاصة بها لتدور فى المدار اليوم الخميس، حيث انطلق صاروخ فالكون 9 وعلى متنه 23 قمرا صناعيا من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء فى فلوريدا، فى المهمة المدارية التسعين للشركة لعام 2023.





ووفقا لما ذكره موقع

"Space"، فإنه فيما يتعلق بالخطة، عادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض للهبوط العمودى بعد حوالى 8.5 دقيقة من الإطلاق.





وهبط الصاروخ على متن سفينة

SpaceX، والتى كانت متمركزة فى المحيط الأطلسى قبالة ساحل فلوريدا، وكان هذا هو الإطلاق والهبوط التاسع لهذا المعزز تحديدًا، وفقًا لوصف المهمة.





كما تم نشر أقمار

Starlink

الصناعية الـ 23 من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضى منخفض بعد حوالى 65 دقيقة من الإقلاع.





تعد

Starlink

عبارة عن مجموعة ضخمة ومتزايدة باستمرار من النطاق العريض تابعة لشركة

SpaceX، والتى تنقل خدمة الإنترنت إلى الناس فى جميع أنحاء العالم.







تتكون الشبكة حاليًا من أكثر من 5100 قمر صناعى نشط، وفقًا لعالم الفيزياء الفلكية ومتتبع الأقمار الصناعية جوناثان ماكدويل.





تعمل شركة

SpaceX

على توسيع سجل إيقاع الطيران الخاص بها مع كل عملية إقلاع هذه الأيام، ولكن يتوقع المزيد من رحلات الفضاء فى العام المقبل، حيث قال ممثلو

SpaceX

إنهم يستعدون لإطلاق 144 عملية إطلاق فى عام 2024.



