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واتساب يخطط لجعل مكالمات الفيديو أكثر تفاعلية.. اعرف التفاصيل

12/7/2023 2:39:03 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل تطبيق WhatsApp على توفير ميزة على أجهزة iPhone تتيح للمستخدمين مشاركة الموسيقى والصوت أثناء مكالمات الفيديو، و تعتمد هذه الميزة بشكل أساسي على ميزة مشاركة الشاشة لمكالمات الفيديو التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وقدرات الاتصال.



وفقًا لتقرير صادر عن WABetainfo، تم رصد الميزة في الإصدار التجريبي الأخير من WhatsApp لنظام iOS 23.25.10.72. وسيكون متاحًا في التحديث المستقبلي للتطبيق.



كيف تعمل هذه الميزة
تخيل أنك تخطط لقضاء عطلة عبر مكالمة فيديو مع أصدقائك، وشاهدت للتو مقطع فيديو يقدم "أشياء يمكنك القيام بها" في مكان تخطط لاستكشافه، ماذا كنت ستفعل؟ أرسل هذا الرابط إلى المشاركين في مكالمة الفيديو بشكل فردي /أو في مجموعة مشتركة، سوف يتلقونها ويشاهدون الفيديو، ولكن خلال دقائق مشاهدة الفيديو تلك، سيكون هناك صمت تام على المكالمة.



ولهذا السبب، قدم واتساب ميزة مشاركة الشاشة التي تسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى الموجود على شاشتهم مع جميع المشاركين في المكالمة، وستسمح الميزة الجديدة لجميع المشاركين في المكالمة بالاستماع إلى الفيديو والصوت معًا عندما يشارك شخص ما شاشته.



ومع تمكين هذه الميزة، سيتم أيضًا مشاركة الصوت الذي يتم تشغيله على الجهاز مع أشخاص آخرين في المكالمة. والجدير بالذكر أنه غير متوافق مع المكالمات الصوتية أو أثناء مكالمات الفيديو مع تعطيل الفيديو.



وتضيف إضافة "الصوت في الوقت الفعلي أثناء جلسة مشاركة الشاشة طبقة ديناميكية إلى مكالمات الفيديو، مما يجعل التجمعات الافتراضية أكثر تفاعلية بالتأكيد"، ولن يؤدي هذا إلى تعزيز تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو معًا فحسب، بل سيساعد أيضًا في التعاون في مشروع الوسائط المتعددة افتراضيًا.












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