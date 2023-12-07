تحذير خطير لمستخدمى Adobe Indesign.. هجمات تصيد احتيالى تحمل روابط خبيثة

أصدر باراكودا تقريرًا جديدًا حول Threat Spotlight، محذرًا من الارتفاع الأخير فى هجمات التصيد الاحتيالى التى تستغل

Adobe InDesign ، وهو نظام موثوق لنشر المستندات، ووفقًا للبحث، كانت هناك زيادة كبيرة فى رسائل البريد الإلكترونى التى تحمل روابط Adobe InDesign، مع زيادة تقارب 30 ضعفًا منذ أكتوبر.





وقفز العدد اليومى من حوالى 75 إلى حوالى 2000 يوميًا، ومن المثير للقلق أن ما يقرب من واحد من كل 10 (9٪) من رسائل البريد الإلكترونى هذه يحتوى على روابط تصيد نشطة، فى حين أن 20٪ أخرى تتضمن محتوى تمت إزالته، بحسب موقع TOI الهندى.





وتحتوى العديد من روابط التصيد الاحتيالى التى لاحظها باحثو باراكودا على نطاق المستوى الأعلى "ru"، وويتم استضافتها خلف شبكة توصيل المحتوى (CDN) التى تعمل كوكيل للموقع المصدر، ويساعد هذا فى إخفاء مصدر المحتوى ويجعل من الصعب على تقنيات الأمان اكتشاف الهجمات وحظرها.





ويبدو أن بعض الهجمات التى تستفيد من Adobe InDesign تستهدف مؤسسات أو مستخدمين محددين، وتحمل رسائل البريد الإلكترونى هذه شعارات تجارية شرعية ربما تم نسخها من محتوى آخر أو تم استخلاصها من مواقع الويب بواسطة المهاجمين، ومن المحتمل أن يتم اختيار الشعارات لأنها معروفة وموثوقة من قبل الأهداف - وتشير إلى أن المهاجمين أمضوا الوقت والموارد فى صياغة هذه الرسائل.

ومن ناحية أخرى، فإن بقية الهجمات عبارة عن رسائل عامة موزعة على نطاق واسع تتضمن شعارات OneDrive وSharePoint وAdobe، تتميز بعضها بنص أساسى تم تجميعه بأقل جهد.





جميع الهجمات واضحة ومتسقة نسبيًا فى أسلوبها، حيث تدعو المستلم إلى النقر فوق رابط سينقله إلى موقع آخر مستضاف، ولكن فى الواقع يتحكم فيه المهاجمون فى مرحلة الهجوم التالية، وتستمر هجمات التصيد الاحتيالى فى التطور وتصبح أكثر تعقيدًا، حيث تستخدم تقنيات وتكتيكات مختلفة لتجاوز الكشف الأمنى واحتجاز الضحايا. والهجمات التى تستفيد من برنامج Adobe InDesign ليست استثناءً وتستخدم عدة تكتيكات لتجنب اكتشاف الأهداف وخداعها.





كيفية البقاء فى مأمن من مثل هذه الهجمات

للبقاء محميًا، من الضرورى أن يكون لديك أمان بريد إلكترونى متقدم ومتعدد الطبقات ومدعوم بالذكاء الاصطناعى، وقادر على تحديد التهديدات الناشئة والمعروفة. يعد التدريب المنتظم للموظفين على الوعى بالأمن السيبرانى أمرًا ضروريًا أيضًا، ويجب تحديث التدريب كلما ظهرت اتجاهات تهديد جديدة حتى يعرف الموظفون ما الذى يجب عليهم البحث عنه وماذا يفعلون إذا تلقوا بريدًا إلكترونيًا مشبوهًا أو ضارًا.



