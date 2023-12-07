دراسة: سؤال Chatgpt عن الدواء يؤدى إلى لنتائج كارثية

اجتاحت

ChatGPT

من OpenAI العالم وأعلنت الشركة مؤخرًا أنها تستخدم الآن من قبل 100 مليون مستخدم أسبوعيًا، ومع ذلك، لدى الباحثين "تحذير" إذا كنت تستخدم الإصدار المجانى من ChatGPT، إذ يوجد إصداران من ChatGPT – نسخة مجانية ونسخة مدفوعة، ويتم تشغيل الإصدار المجانى بواسطة GPT 3.5، وهو نموذج أقدم نسبيًا مقارنة بـ GPT-4 وهو إصدار أكثر قوة وقدرة.





ونظرًا لوجود تكلفة للوصول إلى النموذج الأكثر قدرة، وأن هناك نسخة مجانية متاحة، فمن الواضح أن الناس سيرغبون فى استخدام هذا الأخير، فيما سلطت OpenAI الضوء مرارًا وتكرارًا على أنه يجب على الأشخاص التحقق من صحة الردود التى يقدمها برنامج الدردشة الآلى الخاص بها، وقد قدم الباحثون الآن سببًا قويًا آخر لاتباع هذه التعليمات.





المعلومات الطبية الخاصة بـ ChatGPT غير دقيقة

وفقا لبحث أجراه الصيادلة فى جامعة لونغ آيلاند، فإن النسخة المجانية من ChatGPT قد تقدم إجابات غير دقيقة أو غير كاملة على الأسئلة المتعلقة بالأدوية. هذا السلوك يمكن أن يضع المرضى فى موقف خطير.





وتوضح الدراسة أن المرضى ومتخصصى الرعاية الصحية على حد سواء يجب أن يكونوا حذرين بشأن الاعتماد على برنامج الدردشة الآلى المجانى الخاص بـ OpenAI للحصول على معلومات الأدوية، وطرح الصيادلة 39 سؤالًا على ChatGPT المجانى، لكنهم وجدوا أن 10 إجابات فقط كانت "مرضية" بناءً على المعايير التى وضعوها.





ووجدوا أن إجابات ChatGPT على الأسئلة إما لم تتناول السؤال المطروح بشكل مباشر أو كانت غير دقيقة أو غير كاملة أو كليهما. ونصح الباحثون المستخدمين باتباع نصيحة OpenAI "بعدم الاعتماد على استجابات ChatGPT المجانية كبديل للمشورة الطبية المتخصصة أو الرعاية التقليدية".

كلمات تحذيرية من الرئيس التنفيذى لشركة Google

فى وقت سابق من هذا العام، استخدم الرئيس التنفيذى لشركة Google، ساندر بيتشاى، أيضًا مرجعًا طبيًا لتوفير خطورة المخاطر التى تشكلها روبوتات الدردشة الحالية المعتمدة على الذكاء الاصطناعى، كان أحد الأسباب التى ذكرها لتأخره فى الانضمام إلى "حفلة الذكاء الاصطناعي" هو الشعور بالحذر داخل Google.





روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعى أفضل

أعلنت Microsoft للتو عن عدد كبير من الميزات لبرنامج Copilot وتشير التقارير إلى أن Google تستعد أيضًا لمعاينة افتراضية لنموذج اللغة المنافس GPT-4 Gemini هذا الأسبوع. يشير هذا إلى أن عمالقة التكنولوجيا العاملين فى مجال الذكاء الاصطناعى يغيرون توجهاتهم فى توفير معلومات أكثر دقة.



