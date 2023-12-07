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الطاقة تحصل على الآيزو

12/7/2023 2:37:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حصلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء على شهادة الآيزو ISO9001:2015 في مجال إعداد وتطوير السياسات والتشريعات الملائمة لتحقيق أمن التزود بالطاقة بشكل مستدام والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وفق أفضل الممارسات العالمية، من قبل شركة SGS الأردن.

وأكدت أمين عام الوزارة المهندسة أماني العزام خلال الإعلان عن نتيجة التدقيق الداخلي على الوحدات التنظيمية في الوزارة من قبل الشركة، أهمية شهادة الآيزو للوزارة في دعم أعمالها وضمان استنادها على نظام إجراءات موثق وثابت، ما يحقق الوضوح والاستدامة في العمل وتخفيض الكلف والنفقات وضمان ثقة الشركاء والمتعاملين بالمؤسسة وتحقيق رضى متلقي الخدمات.

وثمنت العزام جهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة وفريق شركة SGS على جهودهم خلال المرحلة التحضيرية وملاحظاتهم التي مكنتنا من اتخاذ الإجراءات التصحيحية بما يتوافق والممارسات الفضلى، لافتة إلى أن الشهادة تعتبر خطوة هامة تمكن الوزارة من تطبيق سياستها العامة والمتمثلة بالرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية وضمان استمرارية المؤسسة بالعمل والتطور والقدرة على المنافسة، لا سيما وأن الوزارة تتولى مهمة التخطيط الشامل للقطاع ووضع السياسات العامة والتأكد من تنفيذها بما يحقق الأهداف العامة لقطاع الطاقة في الأردن.

من جانبها، ثمنت مدير مديرية التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبد الغني دعم الإدارة العليا وجهود المدققين الخارجيين وتعاونهم وحرصهم على إبراز الجانب الإيجابي في الوزارة.

وبينت عبد الغني أن الوزارة تسعى دوما للتحسين والتطوير المستمر وأن الحصول على شهادة الآيزو هو استكمال لرحلة التميز التي بدأتها الوزارة وتسعى إلى استكمالها.

وأشارت إلى دور وجهود فريق التدقيق الداخلي من موظفي الوزارة في التحضير لهذه المرحلة، التي توجت بالحصول على الشهادة، وشكرت الوحدات التنظيمية على تعاونها لتحقيق هذا الإنجاز.

بدوره، أثنى نائب مدير شركة SGS المهندس هشام جلهم على الجهد التكاملي لكادر الوزارة ابتداء من القيادة العليا والموظفين، لافتا إلى أن شهادة الآيزو ISO9001:2015 التي أحرزتها الوزارة اليوم تمثل بداية رحلة للمحافظة على نظام داخلي قابل للتطور والتحسين بشكل مستمر في المستقبل.

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