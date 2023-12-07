3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء

3400 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأربعاء
التاريخ
12/7/2023 2:37:02 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت بيانات شركة
الكهرباء الوطنية، أن الحمل الكهربائي المسجل يوم أمس الأربعاء بلغ 3400 ميجا واط.
وكان أعلى حمل كهربائي
سجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال شهر آب/ أغسطس الماضي. (بترا)
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