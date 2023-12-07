212 مليون دينار حوالات العاملين بالخارج في تشرين الأول

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شهدت حوالات العاملين
في الخارج ارتفاعاً بنسبة 3.0% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته
خلال عام 2022 لتبلغ 299.2 مليون دولار (212.1 مليون دينار)، وفق البيانات الأولية
الصادرة عن البنك المركزي.
أما خلال العشرة شهور
الأولى من عام 2023، سجلت الحوالات ارتفاعاً نسبته 1.1% لتبلغ 2,862.1 مليون دولار
(2,029.2 مليون دينار)، مقابل 2,829.8 مليون دولار (2,006.3 مليون دينار) خلال
الفترة المقابلة من عام 2022.
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