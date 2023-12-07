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212 مليون دينار حوالات العاملين بالخارج في تشرين الأول

12/7/2023 2:37:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شهدت حوالات العاملين في الخارج ارتفاعاً بنسبة 3.0% خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 بالمقارنة مع الشهر ذاته خلال عام 2022 لتبلغ 299.2 مليون دولار (212.1 مليون دينار)، وفق البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي.

أما خلال العشرة شهور الأولى من عام 2023، سجلت الحوالات ارتفاعاً نسبته 1.1% لتبلغ 2,862.1 مليون دولار (2,029.2 مليون دينار)، مقابل 2,829.8 مليون دولار (2,006.3 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.


MENAFN07122023000072011014ID1107557113

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