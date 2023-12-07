إليكم أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي ليوم الخميس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بلغت كميات الخضار
والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى،
اليوم الخميس، 2040 طنا، منها 1242 طن خضار، و567 طن فواكه، و230 طن ورقيات.
وبحسب نشرة السوق
وقائمة أسعار الأصناف الواردة إليه، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر
الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين
25 و40، والبندورة بين 15 و25، والجزر بين 60 و80، والخيار بين 40 و70، والزهرة
بين 15 و25، والليمون بين 35 و50، والموز البلدي بين 50 و70 قرشا. (بترا)
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