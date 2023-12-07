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البورصة ترتفع 0.22 %

12/7/2023 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في بورصة عمان أمس، بنسبة 0.22 %، ليغلق عند مستوى 2381.91 نقطة.
وبلغ حجم التداول الإجمالي أمس حوالي 3.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,499 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أمس والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و17 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.59 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.15 %، وانخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.04 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الصناعات الكهربائية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والاتصالات، الفنادق والسياحة، العقارات، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الصناعات الكيماوية، الخدمات المالية المتنوعة، الأغذية والمشروبات 4.76 %، 2.29 %، 1.11 %، 0.90 %، 0.85 %، 0.76 %، 0.65 %، 0.46 %، 0.45 %، 0.24 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الهندسية والإنشائية، النقل، الخدمات التجارية، الطاقة والمنافع، التأمين، الخدمات التعليمية، البنوك 0.86 %، 0.69 %، 0.56 %، 0.40 %، 0.15 %،
0.15 %، 0.11 % على التوالي.

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