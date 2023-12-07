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مراقبة الشركات تستهدف تسجيل 6 آلاف شركة جديدة العام المقبل

12/7/2023 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






تستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة عدد الشركات الجديدة المسجلة العام المقبل، بنسبة تتجاوز 3 % مقارنة مع المقدر للعام الحالي، وفق ما أظهر مشروع قانون الموازنة للسنة المالية للعام المقبل.
ويظهر مشروع القانون، أن الدائرة تسعى إلى زيادة عدد الشركات المسجلة من 5800 شركة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة خلال العام المقبل بزيادة مقدارها 200 شركة.
كما تستهدف الدائرة تسجيل زيادة رؤوس أموال الشركات المسجلة العام المقبل بمقدار 50 مليون دينار، لتصل إلى 350 مليون دينار مقابل 300 مليونا مقارنة مع المقدر العام الحالي.
وأظهر مشروع القانون، ارتفاع موازنة دائرة مراقبة الشركات العام المقبل بنسبة 56 %، لتصل الى 4.3 مليون دينار مقابل 2.8 مليون دينار مقارنة بالعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وشكلت النفقات الرأسمالية للدائرة، ما قيمته 1.3 مليون دينار من إجمالي موازنة الدائرة فيما بلغت النفقات الجارية 2.9 مليون دينار.
وجاء ارتفاع موازنة الدائرة، بسبب ارتفاع مخصصات صيانة إعادة تأهيل مستودع ملفات الدائرة بمبلغ 800 ألف دينار، وزيادة مخصصات شراء مبنى جديدا بقمية 870 ألف دينار، إضافة إلى زيادة تعويضات العاملين بنحو 222 ألف دينار محصلة للزيادة السنوية.
وقال مراقب عام الشركات وائل العرموطي في تصريحات سابقة: "إن التعديلات الجديدة على قانون الشركات والتي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحسين بيئة الأعمال والكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة ليصبح أقل من يوم عمل، وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول للمهنة، وتسجيل شركات المناطق الحرة في الدائرة، وتأجيل إجراءات تسديد رأسمال الشركة لتصبح خلال ستين يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها".
وتعاني الدائرة، بحسب مشروع قانون الموازنة للعام الحالي، تحديات عدة أهمها؛ نقص الموارد اللازمة في تغطية بعض السياسات والأنشطة للدائرة، إضافة إلى صعوبة المتابعة لبعض الشركات لعدم وجود عنوان واضح ومعرف لها، خاصة للشركات المسجلة في العقود السابقة التي لم تقم بتحديث بياناتها وضعف الوعي لدى طالبي التسجيل بإجراءات التسجيل والاستحقاقات القانونية بالرغم من المنشورات التعريفية وتوضحيها.
وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، لشركات المساهمة العامة وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة الخاصة بالشركات وفقا لمعايير الشفافية وحقوق المساهمين وآليات عمل مجالس الإدارات.

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