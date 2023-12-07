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القطاع السياحي يحتاج حوافز لمواجهة تبعات العدوان على غزة

12/7/2023 2:37:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






ما يزال عاملون في القطاع السياحي يؤكدون أن القطاع يواجه جملة من التحديات التي تتطلب تقديم تسهيلات أهمها تخفيض الضرائب والرسوم إضافة إلى تقديم حوافز اقتصادية في ظل الأوضاع الراهنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه جلالة الملك عبدالله الثاني أخيرا القطاع الخاص أثناء لقائه ممثلين عن القطاع في قصر الحسينية بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.
وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة د.عبد الرزاق عربيات "في الوقت الذي تشهد فيه السياحة تراجعا ملحوظا وضعت الهيئة خطة تسويقية تتضمن مرونة في بعض اجزائها وفقا للمستجدات وقد راعت اتخاذ إجراءات بديلة لتنشيط السياحة من أسواق جديدة في جهودها بتكثيف الحملات لزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني وإبقائه على الخريطة السياحية".
وأكد عربيات "أهمية إطلاق برامج سياحية مشتركة مع وجهات جديدة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من السياح الى المملكة".
واضاف "التركيز على تطوير وتنفيذ المنتج السياحي الأردني بما يتناسب مع معايير السياحة المستدامة خلال العام 2024 وذلك من خلال اتباع خطط ستتخذها الهيئة في زيادة أعاد السياح للمملكة".
وأشار عربيات إلى أن الخطة تضمنت زيادة الإيرادات بما يضمن تحقيق اهداف الخطة من خلال زيادة اعداد السياح وجذبهم الى المملكة من مختلف دول العالم.
وبين ضرورة التركيز على مساهمة الهيئة في زيادة اعداد السياح للمملكة ضمن الانماط السياحية المختلفة وتكثيف الحملات الترويجية المتعلقة بأنماط السياحة.
وشدد عربيات على أن الهيئة تقوم بإدارة العمليات التسويقية الخارجية وترويج الأردن سياحياً، وإبراز هوية الأردن كوجهة سياحية ومقصد رئيسي للسائح في الأسواق العالمية.
وطالب نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات بضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الفندقي بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام من خلال توفير حوافز اقتصادية أو تخفيض الرسوم والضرائب للمساهمة بالحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء الأوضاع الراهنة في غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد هلالات اهمية النظر في إمكانية تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في قطاع الضيافة، وتسهيل الإجراءات وتخفيض الضرائب وفاتورة الطاقة للتخفيف من العبء المالي على المنشآت الفندقية والسياحية، الى جانب تكثيف التسويق والترويج للأردن، والتوجه الى اسواق سياحية جديدة.
وركز على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تقديم الدعم اللازم للمنشآت الفندقية المتأثرة خاصة وأن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً جراء الأوضاع الراهنة بالمنطقة، لافتاً الى أهمية التضامن الوطني والدعم المستمر للقطاع الفندقي، الذي يعتبر جزءًا حيويًا من اقتصاد المملكة.
وقال هلالات "التعاون المشترك سيسهم في تخطي هذه الأزمة واستعادة استقرار القطاع الفندقي والسياحي، داعياً مؤسسة الضمان الإجتماعي بالوقوف الى جانب القطاعات المتضررة من الاحداث الراهنة".
وقال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب النائب مجدي اليعقوب ان "اللجنة تعقد لقاءات مكثفة مع القطاع السياحي لوضع حلول تدعمه جراء الضرر الذي حل به مؤخرا من العدوان الصهيوني على الاهل في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد اليعقوب أن اللجنة وضعت جملة حلول وافكار لدعم القطاع ستتابعها مع الجهات المعنية مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي وجمعية البنوك بالاضافة الى البنك المركزي.
واضاف "من ضمن الحلول تأجيل القروض والأقساط على القطاع السياحي المتضرر منذ "الجائحة" من 3 الى 6 أشهر وهذا جزء بسيط لدعم القطاع ومبدئي وليس جذريا".
وشدد اليعقوب على دعم القطاع السياحي حتى لا يقع في مشاكل قد تؤدي الى الاغلاقات او تسريح العاملين جراء التكاليف والمصاريف التي يتكبدها بدون عوائد وايرادات تعيله في مواجهة هذا التراجع الملموس.
واشار اليعقوب الى الدور الكبير و الجهود المتواصلة من جلالة الملك عبدالله و ولي العهد الحسين في متابعة القطاع السياحي وتوجيه الحكومة والقطاع الخاص لايجاد حلول ودعم القطاع الذي تضرر من هذا العدوان.
وأشار الى أن القطاع السياحي هو استثمار اردني على كافة الجهات المعنية الوقوف بجانبه ودعمه حتى يستمر في مواجهة هذه الازمة ولكي نحافظ على هذا الاستثمار وعلى العاملين فيه.
وطالب الخبير السياحي عوني قعوار بأهمية وضرورة دعم القطاع السياحي الذي يعيش حالة من الركود الكاملة من خلال جدولة قروض البنوك.
وقال قعوار "يجب تقديم قروض ميسرة تساعد القطاع المتضرر للاستمرار والوقوف في وجه هذه الازمة الناتجة عن الجرائم التي ترتكب في غزة ومختلف الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد أهمية دعم القطاع حتى لا يضطر الى التخلي عن موظفيه.
وطالب قعوار بأهمية العمل على ترويج المملكة وتسويقها في مختلف دول العالم حتى تستطيع جذب اكبر عدد ممكن من السياح خلال الموسم المقبل في الربع الاول من العام القادم.
وقدم عضو مجلس ادارة جمعية وكلاء السياحة والسفر ومسؤول السياحة الوافدة محمود خصاونة بعض المطالب التي تدعم القطاع من ضمنها تفعيل برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم العاملين في المنشآت السياحية والشركات.
وطالب بمخاطبة الجهات المعنية للبنوك لتأجيل الاقساط لكافة العاملين في القطاع السياحي مابين 3 الى 5 أشهر في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف الخصاونة "من ضمن الحلول والمطالب لدعم القطاع السياحي يجب اعفاء القطاع من الرسوم والتراخيص للعام الحالي مما يحافظ ويدعم القطاع في ديمومته وديمومة موظفيه".
وأشار إلى انه منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة تراجعت السياحة الوافدة نحو 85 % على حجوزات البرامج المحلية كوجهة اساسية اضافة الى تراجع 100 % على البرامج السياحية المشتركة بين المملكة والاراضي الفلسطينية المحتلة.
واضاف ان سلة البرامج السياحية الوافدة تراجعت خلال النصف الاول من العام المقبل بنسبة 80 %.

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