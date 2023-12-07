دوري المظاليم.. اللقب حائر بين المتأهلين الصريح والجزيرة

MENAFN - Alghad Newspaper) يحيى قطيشات

حفلت منافسات الجولة الثانية عشرة وقبل الأخيرة من دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بالإثارة والندية في أغلب المباريات، وتمكن فريق الصريح من إلحاق الخسارة الأولى برفيق دربه برحلة العودة إلى دوري المحترفين فريق الجزيرة بهدف وحيد، جعله يعتلي صدارة الترتيب العام مؤقتا برصيد 31 نقطة، متقدما على الجزيرة بفارق نقطة واحدة، والأخير لديه مباراة مؤجلة أمام فريق العالية تقام عند الساعة الثالثة من عصر اليوم على ملعب الأمير الحسين بالسلط، وفي حال فوز الجزيرة باللقاء وهذا متوقعا نظرا لفارق المستوى والإمكانات الفنية بين الفريقين، خصوصا وأن العالية ودع منافسات دوري "المظاليم" وهبط لدوري الدرجة الثانية، وهو يقبع حاليا بالمركز الأخير برصيد نقطتين.



وشهدت مباراة قمة الدوري بين الصريح والجزيرة حضورا جماهيريا كبيرا من محبي الفريقين، إضافة إلى إدارتي الناديين، ونالت مجرياتها استحسان الحضور من ناحية المستوى الفني من اللاعبين، ووسط التزام واضح من الفرقين بالروح الرياضية.

وأكد رئيس نادي الصريح عمر العجلوني، أحقية الفريقين في التأهل والعودة لمكانهما الطبيعي بدوري المحترفين.



وأضاف في تصريح لـ "الغد": "لم يأت التأهل بسهولة، واحتاج الفريق للتعب والجهد، ويستحق الجهاز الفني بقيادة ماهر العجلوني التحية والشكر على جهوده في إنجاز الهدف المنشود بأفضل صورة، ولا بد لي من توجيه الشكر للمنظومة كافة، التي قدمت الكثير حتى وصل الفريق إلى دوري المحترفين، كما نشكر جماهير النادي التي وقفت خلف الفريق وساهمت في تحقيق هذا الإنجاز".



وتقام المواجهتان الأخيرتان لفريقي الجزيرة والصريح عند الساعة الثالثة من عصر يوم الأربعاء المقبل، فيلعب الجزيرة مع البقعة على ملعب البترا، فيما يشهد ملعب الأمير هاشم لقاء الصريح والعربي، ويملك الصريح أفضلية حسم اللقب في حال التساوي في عدد النقاط نظرا لفوزه في مباراتهما.



وحافظ فريق السرحان على مركزه الثالث برصيد 25 نقطة، بفوز كبير حققه على ضيفه الطرة الذي هبط لدوري الثانية بنتيجة 7-1، وتعادل العربي مع عمان اف سي 2-2، ويرفع الفريقان رصيدهما إلى 20 نقطة في المركزين الرابع والخامس ويتقدم العربي بفارق الأهداف، وتغلب البقعة على صما 4-1، وأم القطين على كفرسوم 3-1، وفاز اليرموك على اتحاد الرمثا 2-1، فيما تعادل العالية والهاشمية 1-1.



ويفتتح فريقا الطرة وصما منافسات الأسبوع الأخير من الدوري يوم الأحد المقبل، بلقاء يقام على ملعب الأمير هاشم، عند الساعة الثالثة عصرا وهو توقيت جميع مباريات الجولة، فيما يستقبل فريق الهاشمية نظيره فريق كفرسوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وتقام يوم الاثنين المقبل، مواجهتان يلتقي في الأولى أم القطين مع عمان اف سي على ملعب الأمير محمد، ويستقبل السرحان على ملعبه فريق اتحاد الرمثا، ويشهد يوم الثلاثاء المقبل، مباراة وحيدة تجمع بين اليرموك والعالية على ملعب الأمير محمد.

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