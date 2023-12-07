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كوكا يسجّل هدفاً ويهديه للشهيدة ريم روح الروح (فيديو)

12/7/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أهدى لاعب نادي بينديك سبور التركي، المصري أحمد حسن كوكا، هدفه الأول في مباراة فريقه أمام إسبرطة 32 سبور أمس الثلاثاء، إلى روح الطفلة ريم التي استشهدت من جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.


وفي أثناء احتفاله بالهدف، رفع كوكا قميص ناديه ليظهر تحته قميص يحمل صورة ريم التي كانت بين يدي جدّها خالد نبهان وهو يردّد عبارة "روح الروح" بعد استشهادها.

وكان كوكا قد أعرب خلال الشهر الماضي، عن تضامنه مع فلسطين برسالة مؤثّرة في مواقع التواصل الاجتماعي.


يُذكر أنّ المباراة انتهت بفوز بينديك بنتيجة 5-3، ونجح كوكا في تسجيل 3 أهداف محقّقاً "الهاتريك" خلال 9 دقائق، ليقود فريقه للتأهّل للدور الثاني في بطولة كأس تركيا. -وكالات

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