الحسين يتجاوز مغير السرحان ويمضي بصدارة دوري المحترفين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد- مضى فريق الحسين إربد بثقة في صدارة دوري أندية المحترفين لكرة القدم، وسجل فوزه الثامن على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه فريق مغير السرحان بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الحسن، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع.
وافتتح ناثان التسجيل للحسين بالدقيقة 52، وأضاف البديل عبد العزيز اندي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.
ليرفع الحسين رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد السرحان عند 8 نقاط.
و تقام مساء اليوم المواجهة الثانية في منافسات الأسبوع وتجمع الوحدات صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، ومعان خامس الترتيب برصيد 9 نقاط،
على ستاد عمان الدولي.
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