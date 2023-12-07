Thursday, 07 December 2023 11:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحسين يتجاوز مغير السرحان ويمضي بصدارة دوري المحترفين

12/7/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- مضى فريق الحسين إربد بثقة في صدارة دوري أندية المحترفين لكرة القدم، وسجل فوزه الثامن على التوالي، بعدما تغلب على ضيفه فريق مغير السرحان بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الحسن، في افتتاح منافسات الأسبوع التاسع.
وافتتح ناثان التسجيل للحسين بالدقيقة 52، وأضاف البديل عبد العزيز اندي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.
ليرفع الحسين رصيده إلى 24 نقطة، فيما تجمد رصيد السرحان عند 8 نقاط.
و تقام مساء اليوم المواجهة الثانية في منافسات الأسبوع وتجمع الوحدات صاحب المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 16 نقطة، ومعان خامس الترتيب برصيد 9 نقاط،
على ستاد عمان الدولي.

MENAFN07122023000072011014ID1107557106

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث