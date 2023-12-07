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النيابة العامة لمكافحة المنشطات تطالب بإيقاف بوغبا 4 سنوات

12/7/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالبت النيابة العامة الإيطالية لمكافحة المنشطات يوم الخميس بايقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس، أربع سنوات لثبوت تعاطيه هرمون التستوستيرون المنشّط، بحسب ما كشف مصدر في النادي لوكالة فرانس برس.
وقال المصدر: يمكنني التأكيد أننا تلقينا صباحاً هذا الإخطار من سلطات مكافحة المنشطات، مع طلب الإيقاف أربع سنوات، مؤكّداً ما أوردته الصحف الإيطالية.

وسقط بوغبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023 واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس. ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوغبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب، ان التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
وأوقف لاعب الوسط البالغ 30 عاماً والمتوّج بلقب مونديال 2018، عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر من قبل الوكالة الإيطالية لمكافحة المنشطات (نادو).

وقد تُخفّض العقوبة إلى النصف بحال اثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد. كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة "خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه".
وكان فحص العينة "ب" التي طلبها بوغبا، مطلع أكتوبر، أكّد تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون.
ويحفّز التسوستيرون، هرمون الخصوبة والجنس الذكوري، نمو العضلات في الجسم.
وعاد بوغبا إلى يوفنتوس تورينو في يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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