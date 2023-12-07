الجزيرة يقسو على العالية ويسترد صدارة دوري كرة الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - عاد فريق الجزيرة لصدارة دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على فريق العالية بنتيجة 7-1، في المباراة المؤجلة بينهما والتي جرت مساء اليوم على ملعب السلط.
وتناوب على تسجيل أهداف الجزيرة، بكر كلبونة 5 اهداف(ميجا هاتريك) ، سيكا 1، وأسامة سريوة 1.
وبذلك يرتفع رصيد الجزيرة الى 33 نقطة متقدما بنقطتين على المتصدر السابق الصريح.
وتحسم منافسات الأسبوع الثالث عشر والأخيرة اللقب.
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