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صلاح وحكيمي وأوسيمين يتنافسون على جائزة الأفضل بأفريقيا

12/7/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حصر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الخميس المنافسة على جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء لعام 2023 بين الثلاثي المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح والنيجيري فيكتور أوسيمين.

وتوّج حكيمي بلقب بطل الدوري الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان، وتألق مع منتخب بلاده "أسود الأطلس" في مونديال قطر ببلوغه نصف النهائي وإنهائه في مركز رابع تاريخي، فيما ظفر أوسيمين بلقبي الهداف والبطل في الدوري الايطالي مع نابولي، وحل صلاح رابعا في لائحة الدوري الانجليزي مع فريقه ليفربول.

وكان الثلاثي ضمن قائمة من عشرة لاعبين بينهم أربعة مغاربة هم فضلا عن حكيمي، حارس المرمى ياسين بونو ويوسف النصيري وسفيان أمرابط، إلى جانب الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو مانيه، افضل لاعب العام الماضي، والكاميرونيين فنسنت أبو بكر وفرانك أنغيسا.

واختير بونو، المتوج مع إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم الماضي والذي يدافع حاليا عن ألوان الهلال السعودي، للمنافسة على جائزة أفضل حارس مرمى مع المصري محمد الشناوي المتوج مع فريقه الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا والكاميروني أندري أونانا الذي توج بطلا لكأس إيطاليا ووصيفا لدوري الأبطال مع إنتر ميلان قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد الانجليزي.

وضمت اللائحة النهائية لجائزة أفضل مدرب المغربي وليد الركراكي، صانع إنجاز أسود الاطلس في مونديال قطر، الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة الى لقبي كأس الاتحاد الافريقي والكأس السوبر الإفريقية ويشرف حاليا على سيمبا التنزاني، والسنغالي أليو سيسيه المدير الفني لأسود التيرانغا أبطال القارة السمراء قبل عامين.

وتواجد المغاربة أيضاً في اللائحة النهائية لجائزة أفضل لاعب واعد في شخص جناح ريال بيتيس الاسباني عبد الصمد الزلزولي الى جانب السنغاليين لامين كامارا وأمارا ضيوف (كلاهما مع متز الفرنسي).

وحضر رجال وسيدات المغرب ضمن لائحة الافضل على صعيد المنتخبات، حيث يتنافس "أسود الأطلس" مع السنغال وغامبيا، و"لبؤات الأطلس" اللواتي بلغن ثمن نهائي مونديال أستراليا ونيوزيلندا للمرة الأولى في تاريخهن" مع نيجيريا وجنوب إفريقيا، وجميعها خرجت من دور الـ16.

محلياً، انحصرت قائمة المنافسة على جائزة افضل لاعب بين الكونغولي الديموقراطي فيستون ماييلي (بيراميدز المصري)، الجنوب إفريقي بيرسي تاو (الاهلي) وبيتر شالوليلي (صنداونز الجنوب إفريقي). أما جائزة أفضل ناد فيتنافس عليها الاهلي، بطل دوري الابطال، وصنداونز، بطل المسابقة الحديثة دوري إفريقيا، والوداد البيضاوي المغربي وصيفهما.

وضمت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة النيجيرية أسيسات أوشوالا (برشلونة الاسباني) والجنوب إفريقية ثيمبي كغاتلانا (لويسفيل الاميركي) والزامبية باربرا باندا (شنغهاي شينغلي الصيني).

وشملت لائحة أفضل فريق في فئة السيدات صنداونز بطل دوري الابطال وسبورتنغ الدار البيضاء المغربي وصيفه ومواطنه الجيش الملكي، وافضل مدرب الفرنسي رينالد بيدروس (المغرب) وديزيريه إيليس (جنوب إفريقيا) وجيري تشابالالا (صنداونز).

أما أفضل حارسة مرمى، فانحصرت المنافسة بين المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي) والنيجيرية تشياماكا نادوزي (باريس اف سي الفرنسي) وأنديلي دلاميني (صنداونز)، في حين تتنافس المغربية نسرين الشاد (ليل الفرنسي) والغانية كومفورت ييبواه (أمبيم داركوا الغاني) والنيجيرية ديبوراه أبيودون (بيتسبورغ بانثرز الاميركي) على جائزة أفضل واعدة.

وسيحدّد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.

ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.

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