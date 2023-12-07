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يوفنتوس يبحث عن صدارة مؤقتة من بوابة الجريح نابولي

12/7/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يأمل فريق يوفنتوس باعتلاء صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يستضيف نابولي عند الساعة 10:45 من مساء اليوم في ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة "الكالتشيو".
ويتواجد يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف إنتر ميلان المتصدر، ويمكن للبيانكونيري انتزاع صدارة جدول الترتيب، بشكل مؤقت، في حال فوزه على نابولي، حامل اللقب، والذي يتواجد في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.
ورغم أن يوفنتوس يتواجد في صراع المنافسة على اللقب، إلا أن الكثير من المتابعين للدوري يرون أنه غير مرشح للتتويج باللقب. ومع ذلك يواصل الفريق الضغط للاستمرار في المنافسة، حيث لم يخسر في آخر 9 لقاءات بالدوري، وهي الفترة التي شهدت فوزه 7 مرات والتعادل في مباراتين.
ويأمل المدير الفني لفريق يوفنتوس ماسيميليانو أليجري، أن يواصل الفريق نتائجه المميزة بالدوري، والتي كان آخرها الفوز بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة على مونزا في الجولة الماضية، حيث يستعيد الفريق جهود دانيلو، قائد الفريق، وويستون ماكيني، اللذان ينتظر أن يتواجدا في التشكيل الأساسي، فيما يستمر غياب الدولي الأميركي تيموثي ويا بسبب الإصابة.
في المقابل، لا تسير حملة نابولي للدفاع عن لقبه بشكل جيد هذا الموسم، خاصة وأنه يبتعد بفارق 11 نقطة عن المتصدر، وبسبب تراجع النتائج هذا الموسم تمت إقالة رودي جارسيا من تدريب الفريق وتولي والتر ماتزاري منصب المدير الفني في محاولة لتدارك الأمور.
ومع ذلك لم تتحسن نتائج الفريق، حيث خسر في مباراتين من أصل 3 مباريات قاده فيها ماتزاري في المسابقات كافة، ويسعى نابولي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية على أرضه أمام إنتر ميلان بثلاثية نظيفة يوم الأحد الماضي.
وكانت هذه الخسارة هي الأكبر لنابولي على أرضه أمام إنتر ميلان منذ العام 1977، كما أنها جعلت الفريق يفشل في تحقيق أي فوز في آخر 6 مباريات على ملعبه.
وعلى الأرجح لن يجري ماتزاري تعديلات كثيرة على تشكيلة الفريق باستثناء عودة بيوتر زيلينسكي للتشكيل الأساسي بدلا من إليف إلماس، الذي سيعود للجلوس على مقاعد البدلاء، كما ينتظر أن يستمر البرازيلي ناتان في مركز الظهير الأيسر.
وتستكمل مباريات هذه الجولة يوم غد، حيث يلتقي إنتر ميلان مع ضيفه أودينيزي، ويسعى إنتر ميلان إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي من أجل الاستمرار في صدارة جدول الترتيب التي يحتلها برصيد 35 نقطة. في المقابل يسعى أودينيزي للخروج بأفضل نتيجة ممكنة من هذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.
وفي اليوم ذاته أيضا، يلتقي فريق ميلان مع مضيفه أتالانتا، حيث يسعى ميلان إلى الفوز بهذه المباراة من أجل البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري، ويتواجد في المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر.
ولن تكون مهمة ميلان سهلة، ولا سيما أن أتالانتا يريد هو الآخر استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 20 نقطة.
ويلتقي لاتسيو، صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة، مع ضيفه هيلاس فيرونا، صاحب المركز الثامن عشر برصيد عشر نقاط.
وتتواصل منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حيث يلتقي فروسينوني مع تورينو، ومونزا مع جنوى، وساليرنيتانا مع بولونيا، وروما مع فيورنتينا، على أن تختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حيث يواجه إمبولي ضيفه ليتشي، ويلتقي كالياري مع ساسولو. -(وكالات)

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