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السعودية تستضيف نهائيات كأس آسيا لكرة السلة 2025

12/7/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، حصول المملكة العربية السعودية على حقوق استضافة النسخة 31 من نهائيات كأس آسيا لكرة السلة 2025، والتي ستقام في مدينة "جدة".
وتعد هذه المرة الثانية التي تستضيف فيها السعودية الحدث القاري بعد استضافة نسخة العام 1997 في العاصمة "الرياض"، والذي توجت بلقبه كوريا الجنوبية بفوزها على اليابان في النهائي (78-76)، فيما كانت السعودية تبلغ الدور نصف النهائي كأفضل إنجاز لها، والأول بمنطقة الخليج العربي منذ استضافة قطر نسخة العام 2005.
وقال المدير التنفيذي لمكتب الاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا هاكوب خاجريان في تصريحات للموقع الرسمي للفيبا: "يمثل اليوم لحظة محورية بإسناد شرف استضافة كأس آسيا إلى المملكة العربية السعودية، وستكون فترة الاستعداد لعامين مثيرة لكرة السلة، في ظل التطور الذي تشهده السعودية على مدار العام".
وأضاف: "عودة كأس آسيا إلى السعودية لأول مرة منذ ما يقارب ثلاثة عقود، يؤكد التزام المملكة بنمو كرة السلة وشغفها بهذه الرياضة، نحن نتوقع حدثا رائعا في جدة".
من جانبه، قال الدكتور غسان طشقندي رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة: "إن استضافة الحدث الآسيوي المرموق في المملكة يعد امتدادا للفعاليات الدولية التي تنظمها المملكة في مختلف الجوانب والقطاعات، نؤمن في السعودية بأن استضافة الأحداث الرياضية، توفر لنا فرصة لتنمية الرياضة في المملكة وإظهار طموحاتنا للمستقبل في لعبة كرة السلة".
وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للرجال بكرة السلة 2025، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات العراق وفلسطين والسعودية. وضمت المجموعة الأولى منتخبات، تايلاند وأستراليا وكوريا الجنوبية وأندونيسيا، وجاءت منتخبات الصين تايبيه وهونغ كونغ والفلبين ونيوزيلندا في المجموعة الثانية، فيما تواجدت منتخبات الصين وغوام واليابان ومنغوليا في المجموعة الثالثة.
وجاءت منتخبات إيران وكازاخستان وقطر والهند في المجموعة الخامسة، وضمت المجموعة السادسة منتخبات، البحرين وسورية ولبنان والإمارات، حيث تنطلق التصفيات الآسيوية من خلال إقامة مباريات النافذة الأولى في الفترة من 22 إلى 24 شباط (فبراير) 2024، فيما تلعب النافذة الثانية بالفترة من 21 إلى 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، وتقام النافذة الثالثة في الفترة من 20 إلى 25 شباط (فبراير) من العام 2025.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني سبق له المشاركة في 16 نسخة سابقة من بطولة كأس آسيا منذ المشاركة الأولى له في نسخة العام 1983 في هونغ كونغ، ويعد أبرز إنجاز للمنتخب الوطني في المحفل الآسيوي، وصافة بطولة آسيا العام 2011 في مدينة ووهان الصينية، بعدما خسر أمام الصين (69-70)، وسبقها إحراز الميدالية البرونزية في بطولة كأس آسيا العام 2009 بالصين.

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