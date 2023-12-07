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توهج إمبيد يقود سيكسرز لفوز مثير على ويزاردز بدوري السلة الأميركي

12/7/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تغلب فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على نظيره واشنطن ويزاردز بنتيجة (131-126) خلال المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وسجل جويل إمبيد 50 نقطة و13 متابعة ليفيلادلفيا، وهي المرة السادسة التي يسجل فيها إمبيد 50 نقطة في مسيرته، علما بأن أفضل عدد نقاط سجله إمبيد في مباراة واحدة كان بـ59 نقطة في مباراة يوتا جاز التي أقيمت في 13 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2022.
وأضاف تيريس ماكسي 26 نقطة ومرر 7 تمريرات حاسمة، كما أضاف دي أنتوني ميلتون 18 نقطة، وسجل كيلي أوبري 12 نقطة في 19 دقيقة شارك فيها.
في المقابل، كان جوردان بولي أكثر من سجل لفريق ويزاردز حيث سجل 23 نقطة، وباتت هذه هي الخسارة السابعة عشرة لفريق ويزاردز مقابل الفوز في ثلاث مباريات فقط هذا الموسم.
وفاز كليفلاند كافالييرز على أورلاندو ماجيك (121-111)، وممفيس جريزليس على ديترويت بيستونز (116-102)، وميامي هيت على تورنتو رابتورز (112-103)، كما فاز بروكلين نتس على أتلانتا هوكس (114-113) ومينيسوتا تمبرولفز على سان أنطونيو سبيرز (102-94) وشيكاغو بولز على شارلوت هورنيتس (111-100) ولوس أنجليس كليبرز على دنفر ناجيتس (111- 102).
وتغلب هيوستن روكتس على أوكلاهوما سيتي ثاندر (110-101)، ودالاس مافريكس على يوتا جاز (147-97)، وجولدن ستيت واريورز على بورتلاند ترايل بليزرز (110-106).
إلى ذلك، سجل ليبرون جيمس 31 نقطة من بينها 15 نقطة في الربع الرابع ليقود فريقه لوس أنجليس ليكرز للفوز على فينيكس صنز (106-103) أول من أمس، ليتأهل ليكرز للدور قبل النهائي بالمسابقة الحديثة كأس "إن-سيزون" ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
واستحدثت رابطة الدوري هذه المسابقة الجديدة بالموسم الحالي، إذ قسمت الأندية الثلاثين إلى ست مجموعات من خمسة فرق، ولعب كل فريق مجموع أربع مباريات الشهر الماضي، وتأهل المتصدرون الستة إلى جانب أفضل وصيف في كل منطقة إلى دور الثمانية.
واحتسبت كل مباريات هذه الكأس الجديدة ضمن الدوري وترتيب الموسم العادي، باستثناء المباراة النهائية في 9 كانون الأول (ديسمبر) في لاس فيجاس.
وسجل أنتوني ديفيز 27 نقطة و15 متابعة، وأضاف أوستن ريفز 20 نقطة لفريق ليكرز، الذي سيواجه نيو أورليانز بيليكانز في لاس فيجاس. في المقابل، سجل كيفن دورانت 31 نقطة، لفريق فينيكس صنز، الذي فاز في ثماني مباريات من آخر عشر قبل أن يخسر أمام ليكرز للمرة الثالثة هذا الموسم.
وفي مباراة أخرى، سجل جيانيس أنتيتوكونمبو 35 نقطة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف داميان ليلارد 28 نقطة، ليقودا فريق ميلواكي بكس للفوز على نيويورك نيكس (146-122) والتأهل للدور قبل النهائي في كأس "إن-سيزون".
ويلتقي ميلواكي بكس مع إنديانا بيسرز في الدور قبل النهائي، حيث حقق ميلواكي الفوز في مبارياته الخمس بالبطولة ليعزز سلسلة انتصاراته على أرضه إلى تسع مباريات، فيما سجل جوليوس راندل 42 نقطة لفريق نيكس، وأضاف جالين برونسون 24 نقطة وأر.جيه.ابريت 23 نقطة لفريق نيكس. -(وكالات)

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