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حضور مغربي لافت ضمن القوائم النهائية للأفضل في أفريقيا

12/7/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية المختصرة للمرشحين للمنافسة على جوائزه للعام 2023، في الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل في مدينة مراكش المغربية.
وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر منصة "إكس" عن القوائم النهائية، حيث ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب وطني في القارة لفئة السيدات عن العام الحالي، منتخبات: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
وشهدت القوائم، غياب المنتخب الوطني المصري عن المرشحين لجائزة أفضل منتخب رجال في القارة السمراء، والتي تتنافس عليها منتخبات: المغرب والسنغال وجامبيا.
وينافس الأهلي في القائمة القصيرة لجائزة أفضل نادي في القارة خلال العام الحالي أمام الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فيما تتنافس ثلاثة أندية على جائزة أفضل ناد أفريقي للسيدات، وهي: صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي وسبورتنج كازابلانكا المغربي.
وأعلن "الكاف" عن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة، والتي شهدت تواجد نجم وقائد فريق النادي الأهلي المصري محمد الشناوي، وينافسه حارس مرمى المنتخب المغربي والهلال السعودي ياسين بونو، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان السابق.
وتتنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة السمراء، المغربية خديجة الرميشي حارسة مرمى منتخب المغرب، وحارسة مرمى منتخب نيجيريا تشياماكا ننادوزي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني حارسة مرمى نادي صن داونز.
كما يتنافس على جائزة أفضل مدرب في فئة الرجال، المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، والمدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسه، والجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.
وعلى صعيد فئة مدربي السيدات، يتنافس رينالد بيدروس المدير الفني لمنتخب المغرب، والمدير الفني لمنتخب سيدات جنوب أفريقيا ديزيري إليس، والمدير الفني لنادي صن داونز جيري تشابالالا.
وضمن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، يتنافس المغربي عبدالصمد الزلزولي مع السنغاليين لامين كامارا وأمارا ديوف، فيما سيتنافس الثلاثي بيرسي تاو نجم الأهلي وفيستون مايليي لاعب بيراميدز وبيتر شالوليلي هداف فريق صن داونز الجنوب أفريقي على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا. -(وكالات)

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