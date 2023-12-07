انتصارات للأهلي والإنجليزية وبشرى وغزة هاشم بـسلة الناشئين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري
تقام اليوم أربع مباريات ضمن دوري الناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، حيث تحتضن صالة الفحيص مواجهتي نجوم الجبيهة ونجوم الإنجليزية عند الساعة 3 مساء، تليها مباراة فريقي الجبيهة ونجوم اتحاد عمان عند الساعة 4:30 مساء، ضمن إياب المرحلة الأولى.
وستكون صالة الحسن التدريبية، مسرحا لمواجهتي كفريوبا وبيت ايدس عند الساعة 3 مساء، ودير أبي سعيد مع الجليل عند الساعة 4:30 مساء، عن مباريات المجموعة الرابعة.
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز الإنجليزية على المقاولون (112-27)، في لقاء برز فيه اللاعب هاشم الفرج من جانب الإنجليزية بتسجيله 20 نقطة مع متابعتين و4 تمريرات و4 ستيل بفاعلية 25، كما تغلب الأهلي على نجوم اتحاد عمان (61-54)، في لقاء برز فيه لاعبه جواد خرفان بتسجيله 19 نقطة و4 متابعات و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 19.
وعزز الإنجليزية صدارته لجدول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة (العلامة الكاملة)، يليه نجوم الأرثوذكسي ثانيا برصيد 12 نقطة، والأهلي ثالثا برصيد 12 نقطة، ونجوم اتحاد عمان رابعا برصيد 10 نقاط، يليهم فريقا الجبيهة والمقاولون في المركزين الخامس والسادس تواليا برصيد 8 نقاط لكل فريق.
وفاز فريق شباب بشرى على فريق الأشرفية (96-41)، في لقاء برز فيه لاعبه محمد عبابنة بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 20 نقطة و6 متابعات و10 تمريرات و7 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 33، فيما تغلب فريق غزة هاشم على فريق كفر راكب (61-16)، في لقاء برز فيه لاعبه مهند الجوهري بتسجيله 15 نقطة و9 متابعات و3 تمريرات و9 ستيل و4 بلوك شوت بفاعلية 27.
وحافظ شباب بشرى على صدارته لترتيب فرق المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، يليه غزة هاشم ثانيا برصيد 9 نقاط، وكفر راكب ثالثا برصيد 6 نقاط، والأشرفية رابعا في المركز الأخير برصيد 5 نقاط.
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