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نتائج الواعدات في غرب آسيا انعكاس لتراجع الكرة النسوية

12/7/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أظهرت بطولة غرب آسيا بنسختها الثانية للواعدات تحت 14 عاما، سلسلة جديدة من الإخفاقات المستمرة للكرة النسوية المحلية، بعد فقدان اللقب وعدم المحافظة عليه، رغم استضافة البطولة على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وعلى الرغم من المشاركة بمنتخبين في البطولة (أ) و(ب)، إلا أن ذلك لم يشفع لكلا المنتخبين من الصعود للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب، ليحتكما لمواجهة فاصلة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع، ويتفوق بها المنتخب (أ) بهدفين نظيفين.
وشارك في بطولة الواعدات 4 منتخبات (سورية ولبنان والأردن (أ) والأردن (ب))، حيث حل منتخبانا في المركزين الأخيرين.
وأظهرت البطولة مدى عدم جاهزية المنتخب للبطولة بشكل كاف، على الرغم من خوض معسكر داخلي والاستعداد لها منذ فترة جيدة، إلا أن غياب التحضير الذهني، تسبب في إحراج اتحاد الكرة الذي يحاول استضافة البطولات النسوية من أجل قطع نصف الطريق في سبيل تحقيق البطولة، والحصول على دافع معنوي قبل الاستحقاقات الرسمية للفئات المشاركة.
وكان منتخب (أ)، فاز في مواجهته الأولى على سورية 1-0، قبل الخسارة من لبنان 0-2، فيما تعادل مع المنتخب (ب)، في نهاية الدور الأول بنتيجة 2-2، فيما خسر منتخب (ب) من لبنان في الجولة الأولى 0-3، ومن سورية بالجولة الثانية 1-4.
وخسر منتخب الناشئات قبل 3 أسابيع تقريبا بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الزرقاء محتلا المركز الثاني، ما يوضح مدى التراجع على أداء ونتائج المنتخبات أمام فرق غير منافسة على التأهل للبطولات القارية، الأمر الذي يكشف الحاجة الماسة لمراجعة سياسة التعامل مع الكرة النسوية التي تنقل من سيئ إلى أسوأ.
ومن الممكن أن الجهاز الفني بقيادة المدرب علاء مطالقة، قد عانى من توزيع لاعباته على فريقين في البطولة، وعدم وجود العدد الكافي على دكة البدلاء، إلا أن المنتخب (أ) كان يضم اللاعبات الأبرز سواء في الملعب أو على الدكة، فيما تكمن الإيجابية الوحيدة في المشاركة هو إتاحة الفرصة لغالبية لاعبات المنتخب للعب، بعد اعتذار المنتخب العراقي قبل انطلاق البطولة، والمشاركة بمنتخبين من الأردن.
واتسمت بطولات غرب آسيا السابقة، وفي مختلف الفئات السنية، في سيطرة المنتخبات الوطنية عليها، إلا أن المنتخبات المنافسة تطورت مقابل بقاء المنتخبات الوطنية في المكان ذاته أو التراجع قليلا، ما يتسبب في خسارة البطولات التي كانت تشفع للاتحاد في زيادة الدعم للكرة النسوية .
وبدوره، كشف المدرب المتخصص في الكرة النسوية رامي البشيتي، أن التراجع المستمر في الكرة النسوية بالمشاركات الخارجية، أصبح أمرا واقعيا لا مفر منه، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيحية واضحة وملموسة في سبيل تراجع الهيبة التي كانت تتمتع بها المنتخبات الوطنية على الدول المجاورة.
وبين البشيتي لـ"الغد"، أن المنتخبات التي تتفوق على منتخباتنا، في بطولات غرب آسيا، تعاني من مشاكل داخلية سواء كروية وغيرها، ما يجعلها غير مرشحة للمشاركة في بعض الأحيان، وبالرغم من ذلك تتفوق علينا، في مؤشر على تراجع كرتنا النسوية.
ولفت المتابع محمود القدومي، إلى أن خسارة لقب غرب آسيا رغم المشاركة بمنتخبين، أمر لا يليق بسمعة الكرة النسوية الأردنية، مبينا أن سبب التراجع حسب متابعته هو التغييرات المستمرة على الأجهزة الفنية، وعدم اختيار أفضل العناصر في تمثيل المنتخبات.
يشار إلى أن كرة القدم النسوية، وفي جميع المنتخبات بما في ذلك المنتخب الأول، تعاني من تراجع ملموس وملحوظ، في ظل غياب السياسة الناجعة، وعدم القدرة على تعويض جيل من اللاعبات سبق وأن اعتزلن كرة القدم، بعد أن قدمن الكثير للمنتخبات الوطنية.

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