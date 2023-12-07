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الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ الأمير راشد بإنجازات المنتخب الوطني

12/7/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هنأ رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو إدريس الهلالي، سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو بمناسبة حصول لاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى وزن تحت 68 كغم، وجوليانا الصادق وزن تحت 67 كغم، على الميدالية البرونزية في نهائيات سلسلة الجائزة الكبرى (عيار 10) نجمات، التي اختتمت مؤخرا في مدينة مانشستر البريطانية.
كما هنأ الاتحاد العربي أيضا في برقية، سمو الأمير راشد رئيس اتحاد التايكواندو، بتأهل لاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي إلى أولمبياد باريس 2024، في ظل تألقهم في المنافسات، وحصولهم على ترتيب متقدم عالميا.
وأعرب الهلالي عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير والذي يعتبر شرفا كبيرا للرياضة العربية والقارية.

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