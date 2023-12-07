الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ الأمير راشد بإنجازات المنتخب الوطني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو إدريس الهلالي، سمو الأمير راشد بن الحسن رئيس اتحاد التايكواندو بمناسبة حصول لاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى وزن تحت 68 كغم، وجوليانا الصادق وزن تحت 67 كغم، على الميدالية البرونزية في نهائيات سلسلة الجائزة الكبرى (عيار 10) نجمات، التي اختتمت مؤخرا في مدينة مانشستر البريطانية.
كما هنأ الاتحاد العربي أيضا في برقية، سمو الأمير راشد رئيس اتحاد التايكواندو، بتأهل لاعبي المنتخب الوطني زيد مصطفى وجوليانا الصادق وصالح الشرباتي إلى أولمبياد باريس 2024، في ظل تألقهم في المنافسات، وحصولهم على ترتيب متقدم عالميا.
وأعرب الهلالي عن سعادته بهذا الإنجاز الكبير والذي يعتبر شرفا كبيرا للرياضة العربية والقارية.
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