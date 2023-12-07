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شباب الحسين يتوج بلقب دوري الشباب للكرة الطائرة

12/7/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توج نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة جهاد قطيشات، فريق شباب الحسين بطلا لدوري الشباب للكرة الطائرة لموسم 2023، بعد الفوز المثير الذي سجله على فريق الوحدات بنتيجة 3-0، وذلك في المباراة النهائية للبطولة التي جرت أمس في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين، بحضور أسرة الناديين وجمهور كبير تفاعل مع مجريات المباراة، والتي شهدت ندية وإثارة عبر أشواطها، وظهر التنافس بين الفريقين منذ بداية المباراة، حيث الاعتماد انصب على اللاعبين المميزين بصفوف الفريقين، والذين سبق لهم وأن مثلوا المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا الأخيرة.
وبرز من فريق شباب الحسين، الذي قاده المدرب سمير شبارو إبراهيم العطلة وأيهم خنفر وصالح الطهرواي وأحمد العطلة، بينما برز من فريق الوحدات الذي قاده المدرب أيمن أبو طعيمة فهد نعمان وعبدالعظيم الدغيش ومحمد سعيفان ولؤي علي.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، تمكن فريق البقعة من الفوز على فريق العودة بنتيجة 3-1.
ويذكر أن فريق شباب الحسين حقق الفوز في كافة لقاءاته في الدوري، حيث تغلب في دور المجموعات على فوعرا بنتيجة 3-0، وعلى التعاون بنتيجة 3-0، وعلى الطوال الجنوبي بنتيجة 3-0، وعلى عيرا بنتيجة 3-0، وعلى العودة بنتيجة 3-0، وتأهل إلى الدور قبل النهائي بطلا لمجموعته، قبل أن يدرك الفوز على فريق البقعة بنتيجة 3-2، ويتأهل إلى المباراة النهائية.
فريق الوحدات تأهل إلى الدور قبل النهائي بطلا لمجموعته، بعد أن حقق الفوز في دور المجموعات على ديرعلا بنتيجة 3-0، وعلى المحطة بنتيجة 3-0، وعلى الكرمل بنتيجة 3-0، وعلى البقعة بنتيجة 3-0، وفي الدور قبل النهائي فاز على فريق العودة بنتيجة 3-0.
من ناحية أخرى ينتظر أن يعلن اتحاد اللعبة قائمة المنتخب الوطني للشباب في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك للدخول في التحضيرات الفنية التي تسبق مشاركة المنتخب الوطني في بطولة غرب آسيا، التي تقام في الأردن خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وذلك بناء على تنسيب الجهاز الفني الذي يقوده المدرب التونسي هيثم الوسيلاتي، الذي تابع كافة لقاءات البطولة بهدف الاطلاع على المستوى الفني واختيار التشكيلة التي ستبدأ مرحلة التحضير.

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