Thursday, 07 December 2023 11:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإعلان عن تشكيلة منتخب تحت 15 سنة لبطولة غرب آسيا

12/7/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني ت 15، بقيادة المدرب عبدالله القططي، قائمة ضمت 23 لاعبا، تأهبا لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين، والتي تقام خلال الفترة 11 حتى 20 كانون الأول، في سلطنة عُمان.
وضمت القائمة: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم ابو عاقولة، حسين ذيابات، وأحمد الربايعة.
وقد غادر وفد المنتخب مساء أمس إلى سلطنة عُمان، لخوض بطولة غرب آسيا العاشرة للناشئين.
وكانت قرعة بطولة غرب آسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب الإمارات والسعودية وسورية.
في المقابل، ضمت المجموعة الأولى كل من، عُمان (المستضيف)، العراق، اليمن، ولبنان.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في البطولة بمواجهة الإمارات مساء الثلاثاء 12 كانون الأول، على أن يلاقي نظيره السعودي بعدها بيومين، ويختتم الدور الأول بلقاء سورية في 16 من الشهر ذاته.
وبحسب نظام البطولة، يقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، إلى الدور نصف النهائي.
وكان المنتخب الوطني أقام معسكرا تدريبيا في العاصمة عمان خلال الأسبوع الماضي، تخلله مواجهة نظيره العراقي مرتين وديا، حيث تعادل الجانبين في المباراة الأولى بدون أهداف، قبل أن يتجدد التعادل في اللقاء الثاني 1-1، ضمن التحضيرات لخوض بطولة غرب آسيا.
يذكر أن المنتخب الوطني ت 15 يشارك في بطولة غرب آسيا للناشئين، ليشكل نواة المنتخب الوطني ت 17 قبيل المشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للنهائيات القارية، لتعزيز فرصه بحجز إحدى بطاقات التأهل للبطولة.

MENAFN07122023000072011014ID1107557093

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث