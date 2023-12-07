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ذيابات: قوة ثلاثي القمة تعقد مهمة الرمثا بالمنافسة على الدوري

12/7/2023 2:36:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






أكد لاعب المنتخب الأولمبي وفريق الرمثا لكرة القدم هايل ذيابات، أن قوة فرق الحسين إربد، الوحدات والفيصلي فنيا وماليا، عقدت من مهمة فريقه بالمنافسة على لقب الدوري، نظرا لفارق الإمكانيات والخبرات التي تصب في مصلحتهم.
وبين ذيابات في حديث خاص لـ"الغد"، أن هدف فريقه في الموسم الحالي هو المنافسة على القمة، بعد المستويات المثيرة التي قدمها "غزلان الشمال" في مسابقة درع الاتحاد بداية الموسم الحالي، إلا أن قلة الخبرة ومشاكل تسجيل اللاعبين ستقف عائقا كبيرا في تحقيق الطموحات.
وأضاف: "حققنا نتائج مرضية في النصف الأول من مرحلة الذهاب بالدوري، وخسائرنا كانت أمام فرق منافسة باستثناء الخسارة المفاجئة أمام معان، وكل فريق معرض للانتكاسة في مرحلة معينة، ونحن قادرون على العودة من جديد لسكة الانتصارت الفترة المقبلة".
ولفت ذيابات، إلى أنه رفض عرضا من الدوري المغربي وآخر من الليبي قبل انطلاق الموسم الحالي، موضحا أنه كان يرغب في خوض تجربة احترافية في بطولات قوية، إلا أن تواضع قيمة العرض ماديا تسببت في رفضه وإدارة الرمثا العرضين، علما بأن عقده يستمر مع النادي إلى العام 2027.
وحضر ذيابات البالغ من العمر 21 عاما، في جميع مباريات فريقه السابقة ببطولة الدوري للموسم الحالي، من دون غيابه عن أي دقيقة، إلا أنه سيغيب عن مواجهة يوم غد أمام شباب العقبة في ختام الجولة التاسعة من عمر البطولة، بسبب إصابة تعرض لها مؤخرا مع "الأولمبي" في السعودية.
وتابع: "نملك في المنتخب الأولمبي كادرا تدريبيا على مستوى عال بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، واستعداداتنا متميزة بخوض مباريات أمام فرق قوية، وأتمنى الشفاء العاجل للاعب أمين الشنانية المرشح بقوة للغياب عن نهائيات آسيا، وهو لاعب مميز قد نفتقده في البطولة، إلا أن المنتخب يضم لاعبين مميزين في مختلف المراكز".
وأوضح ذيابات، أن فرصة المنتخب الأولمبي كبيرة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، مؤكدا عزمه وزملاؤه في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره للكرة الأردنية، رغم وجود منتخبات مميزة في المجموعة مثل قطر صاحبة الضيافة وأستراليا.
وبدأ الظهير الأيمن للرمثا و"الأولمبي" مسيرته الكروية في مراكز الأمير علي للواعدين، قبل انضمامه للفئات العمرية لنادي الرمثا، منضما للفريق الأول في العام 2020، تحت قيادة المدرب جمال محمود، الذي منحه فرصة المشاركة لأول مرة أمام الفيصلي بدوري المحترفين، والتي حقق فيها فريقه الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، علما بأنه طالب على مقاعد الدراسة في جامعة اليرموك بتخصص الرياضة.
وأعرب ذيابات عن تقديره لمدرب الرمثا وسيم البزور، الذي يتعامل مع اللاعبين بمودة واحترام شديدين، ولا يشعرهم بالسلطة التي يفرضها المدرب عادة على اللاعبين، متمنيا استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم أملا في تحقيق أفضل النتائج وإسعاد جماهير النادي.
ويطمح ذيابات إلى اللعب على مستويات عالية والاحتراف في أوروبا خلال الأعوام المقبلة، مؤكدا أن قدراته الفنية الدفاعية والهجومية تخوله اللعب في تلك البطولات، مع سعيه إلى تطوير مستواه باستمرار.

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