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لاعبو شباب الحسين يستعدون لمعسكر مصر.. وتأجيل شاطئية غرب آسيا

12/7/2023 2:35:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
لجنة العربي في عمان 23 الحالي
تلقى اتحاد الكرة الطائرة، تأكيدا من الاتحاد العربي، بوصول لجنة الكشف عن الصالات التنافسية والتدريبية وفنادق إقامة الوفود، في 23 من كانون الأول (ديسمبر) الحالي، مع بدء العد التنازلي لاستضافة بطولة الأندية العربية التي تجري في عمان خلال الفترة 17-27 شباط (فبراير) المقبل.
ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة اجتماعا مطولا، يناقش فيه آخر المستجدات بالنسبة للصالات الرياضية التي تستضيف المباريات الرسمية والتدريبات، وتدور الحلول حول إقامة المباريات الرسمية، إما في صالتي قصر الرياضية وصالة الأمير فيصل بالقويسمة، أو صالة قصر الرياضة وصالة الحسن بإربد، وهو الأمر الذي سيحدد خلال الاجتماع.
تأجيل "شاطئية" غرب آسيا
كشف نائب رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة جهاد قطيشات، عن قرار بتأجيل بطولة غرب آسيا المقرر إقامتها في قطر خلال شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، مرجحا إقامتها نهاية شباط (فبراير) المقبل، أو بداية آذار (مارس) المقبل، قبيل استضافة قطر لبطولة العالم، السبب وفقا للدراسة العميقة التي أجرتها "فنية" الاتحاد الإقليمي مقارنة مع النسخة الماضية، ولا سيما بما يخص الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني للرجال والسيدات يواصل الاستعدادات المكثفة ويتطلع إلى المنافسة على المراكز الأولى في المنافسات الإقليمية.
شباب الحسين يعسكر في مصر
كشف عضو مجلس إدارة نادي شباب الحسين مدير نشاط الكرة الطائرة صالح السيد أحمد، التوجه لإقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة الطائرة الأول، استعدادا لمنافسات بطولة الأندية العربية في عمان، وخوض غمار منافسات بطولة أندية غرب آسيا في عُمان خلال آذار(مارس) المقبل، والدفاع عن ألقابه المحلية في استحقاقات الموسم 2024، مشيرا إلى أن الترتيبات تجري لإجراء المعسكر قبل انطلاق المنافسات العربية بـ10 أيام.
وحول موعد انطلاق تدريبات فريق شباب الحسين الاستعدادية، أجاب صالح: "سيباشر الفريق التدريبات في 15 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، بقيادة المدير الفني رائد العسود، ومساعده حسن حسونة".
وعن آخر المستجدات لتعزيز صفوف الفريق باللاعبين المحترفين، رد صالح: "أنجزنا الاتفاق مع اللاعب الغاني إبراهيم عبدالحميد للالتحاق بتدريبات الفريق، منطلقين من القيمة الفنية لعبد الحميد من خلال مشاركته الفريق الحضور اللافت في بطولة غرب آسيا الأولى للأندية في عمان، وخطف ثلاثية ألقاب الموسم الماضي، في الوقت الذي نجري فيه المفاوضات مع صربيا وإيرانيا، وسنحسم صفقة إحداهما خلال الأيام القليلة المقبلة".
عيرا يوقع مع 4 لاعبين
وقع اللاعبون يعقوب القهوجي، محمد دقماق، عبادة فخري وخالد هلال، على كشوفات فريق عيرا، استعدادا للمرحلة المقبلة من المنافسات.
وأكد نائب رئيس نادي عيرا المحامي باسم العوامرة، أن هذه التعزيزات تأتي بهدف المنافسة في البطولتين العربية في عمان، وغرب آسيا في عُمان، والنظر إلى ألقاب البطولات المحلية في الموسم المقبل.
وتابع: "نمضي وفق ترشيحات المدير الفني للفريق إياد توفيق، باحثين عن مواصلة الزحف نحو الألقاب المحلية، والظهور المشرف عربيا وإقليميا، ونطمح إلى إنجاز ملف المحترفين سريعا، حيث قطعنا شوطا كبيرا نحو إتمام صفقة المحترفين الليبي والبرازيلي، لضمان التحاقهما برفقة المحليين وأبناء النادي بتدريبات الفريق، والتي ستنطلق في 20 من الشهر الحالي".
وكشف العوامرة، أن إدارة نادي عيرا أنجزت ما نسبته 70 % من أعمال بناء الصالة الرياضية متعددة الأغراض، مبينا أنه تم تجهيز أروقتها وساحاتها وأرضيتها وتركيب أعمدة "الهنجر" ولم يبق سوى السقف، إلى جانب بعض التشطيبات، مشيرا إلى دعم اللامركزية لإنجاز الصالة الرياضية بكلفة 800 ألف دينار".
وزاد العوامرة: "ووسعنا أيضا مساحة ملعب الكرة الشاطئية، وزودنا عدد مدرجاته، وسيصبح خلال فترة وجيزة معتمدا لاستقبال المنافسات المحلية، والجامعية وخدمة الرياضة والمجتمع المحلي، ليضاف أيضا إلى ما تم إنجازه في وقت سابق من بنية تحتية للنادي، وملاعب لخماسي الكرة، والصالة البدنية -الجيم-، ونطمح إلى استكمال "المشروع الحلم" بإنجاز المطعم والمسبح وأروقة تحتضن معسكرا لفريق النادي وفرق رياضية ومنتخبات وطنية".

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