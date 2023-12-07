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وفاة الفنان السوري سعيد عبد السلام عن 83 عاما

12/7/2023 2:35:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وافت المنية الفنان السوري سعيد عبد السلام عن عمر ناهز 83 عاماً بعد صراع مع المرض.


والراحل من مواليد حي الصالحية العريق في العاصمة دمشق عام 1941، وفقد والده في العدوان الفرنسي في عام 1945، وتربى على يد شقيقته عفاف عبد السلام.


بدأ العمل الفني في إذاعة دمشق عام 1958 مع الفنان الراحل طلحت حمدي، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية مثل: "بين ساعة وساعة"، "محطات ممنوعة"، "الأب"، "حبس الأحلام"، "النهب"، "ساعة حلوة"، "الفخ"، و"المفتش العام".


وظهر في أفلام سورية عدة مثل: "الرابعة بتوقيت الفردوس" (2015) و"زواج على الطريقة المحلية" (1978)، بالإضافة إلى مسلسلات كثيرة على غرار: "مثل حرب السنوات الأربع" (1980) و"الوسيط" (1985) و"الغيوم البيضاء" (1988)، وآخرها كان الجزء الثاني عشر من "باب الحارة" (2022).

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